التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أصبحت أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام محل اهتمام آلاف المواطنين في القاهرة الكبرى، بعد بدء هيئة النقل العام تطبيق منظومة جديدة للدفع الإلكتروني، تتضمن تقسيم قيمة التذكرة وفق عدد المحطات المقطوعة، مع منح مزايا خاصة لحاملي كروت الدفع المسبق "طوالي"، في خطوة تستهدف تطوير منظومة النقل الجماعي وتسهيل إجراءات التحصيل.

ودخلت التعليمات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 يوليو 2026، لتشمل جميع خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، سواء الأتوبيسات المكيفة أو العادية، مع تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة الرحلات باستخدام كروت الدفع المسبق فقط.





أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بعد تطبيق المنظومة الجديدة

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة أن أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام أصبحت تعتمد على عدد المحطات التي يقطعها الراكب، وذلك بالنسبة للمستخدمين لكروت الدفع المسبق، حيث يتم احتساب قيمة الرحلة وفق ثلاث فئات مختلفة هي:

تذكرة كاملة.

نصف تذكرة.

ربع تذكرة.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق عدالة أكبر في احتساب قيمة الرحلات، بحيث يدفع كل راكب مقابل المسافة التي يستخدمها فقط، بدلاً من دفع قيمة التذكرة الكاملة في جميع الحالات.

أسعار تذاكر الخطوط المكيفة

حددت الهيئة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام للخطوط المكيفة على النحو التالي:

التذكرة الكاملة: 25 جنيهًا.

نصف التذكرة: 18 جنيهًا.

ويتم تحديد الفئة المناسبة تلقائيًا وفق عدد المحطات المسجلة لكل خط داخل منظومة التشغيل الإلكترونية.

أسعار تذاكر الخطوط العادية

أما بالنسبة للخطوط العادية، فجاءت أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام كما يلي:

التذكرة الكاملة: 13 جنيهًا.

نصف التذكرة: 8 جنيهات.

ربع التذكرة: 5 جنيهات.

وتعد فئة الـ5 جنيهات أقل قيمة للتذكرة ضمن النظام الجديد، وتُطبق على الرحلات القصيرة وفق عدد المحطات المحدد لكل خط.

كيف يتم احتساب قيمة التذكرة؟

أوضحت الهيئة أن أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام تُحتسب وفقًا لعدد المحطات التي يقطعها الراكب، وذلك باستخدام كروت الدفع المسبق "طوالي".

وقد تم إدخال بيانات جميع الخطوط داخل منظومة التشغيل الإلكترونية، بحيث يتم تحديد قيمة التذكرة تلقائيًا عند استخدام الكارت، دون تدخل من السائق أو المحصل.

ويشمل ذلك جميع الخطوط التابعة لهيئة النقل العام، سواء كانت:

الأتوبيسات المكيفة.

الأتوبيسات العادية.



من يستفيد من تقسيم التذكرة؟

أكدت الهيئة أن الاستفادة من نظام تقسيم أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام تقتصر على مستخدمي كروت الدفع المسبق فقط.

أما الركاب الذين لا يستخدمون هذه الكروت، فسيتم تحصيل قيمة التذكرة الكاملة المقررة للخط، بغض النظر عن عدد المحطات التي يقطعونها.

وبذلك تمنح الهيئة ميزة مالية لحاملي الكروت الإلكترونية، بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى وسائل الدفع الحديثة.

ماذا يحدث للراكب الذي لا يمتلك كارت الدفع المسبق؟

وفقًا للتعليمات الجديدة، فإن أي راكب لا يستخدم كارت الدفع المسبق لن يستفيد من تقسيم قيمة الرحلة.

وسيتم تحصيل أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام كاملة وفق التعريفة المعتمدة للخط، حتى إذا كانت الرحلة قصيرة أو بعدد محدود من المحطات.

ويأتي هذا الإجراء لتشجيع استخدام منظومة الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على النقد داخل الأتوبيسات.

لماذا طبقت الهيئة النظام الجديد؟

أوضحت هيئة النقل العام أن تطبيق منظومة الدفع المسبق يأتي ضمن خطة تطوير خدمات النقل الجماعي، ويحقق عدة أهداف، من بينها:

تسهيل إجراءات تحصيل قيمة التذاكر.

تقليل التعاملات النقدية داخل الأتوبيسات.

تسريع حركة الركاب أثناء الصعود والنزول.

تحقيق عدالة في احتساب قيمة الرحلات.

تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

تحسين كفاءة تشغيل أسطول النقل العام.

كما يساعد النظام الجديد السائقين على أداء عملهم بسهولة، ويقلل الوقت المستغرق في تحصيل قيمة التذاكر.

مزايا كروت الدفع المسبق

توفر كروت "طوالي" عددًا من المزايا لمستخدميها، أبرزها:

احتساب قيمة الرحلة حسب عدد المحطات.

الاستفادة من فئات التذاكر المخفضة.

سرعة إنهاء إجراءات الركوب.

تقليل استخدام الأموال النقدية.

سهولة شحن الكارت واستخدامه في الرحلات المختلفة.

وتسعى الهيئة إلى تعميم استخدام هذه الكروت بين أكبر عدد ممكن من الركاب خلال الفترة المقبلة.



هل تشمل المنظومة جميع الخطوط؟

أكدت هيئة النقل العام أن المنظومة الجديدة تم تشغيلها في جميع أفرع التشغيل التابعة للهيئة بالقاهرة الكبرى، وتشمل مختلف الخطوط المكيفة والعادية.

كما جرى إدخال بيانات المحطات الخاصة بكل خط داخل النظام الإلكتروني، لضمان احتساب أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بدقة وفق المسافة التي يقطعها كل راكب.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين تجربة التنقل داخل القاهرة الكبرى، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير خدمات النقل العام.