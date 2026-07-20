برلماني: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 تمثل مناسبة وطنية مهمة لاستحضار واحدة من أبرز المحطات التاريخية التي ساهمت في ترسيخ دعائم الدولة المصرية الحديثة، مشيرًا إلى أن مبادئ الثورة ما زالت حاضرة في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مصر حتى اليوم.

تعزيز الاستقلال الوطني

وقال محسن في تصريح صحفي له اليوم إن ثورة يوليو كانت نقطة انطلاق نحو تعزيز الاستقلال الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة، وهو ما انعكس على مختلف مراحل التطور التي شهدتها مصر على مدار العقود الماضية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ثورة 30 يونيو 2013 جاءت استجابة لإرادة الشعب المصري للحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وأسهمت في استعادة الاستقرار وتهيئة المناخ المناسب لإطلاق مشروعات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

مجالات البنية التحتية

وأوضح احمد محسن أن ما تحقق من إنجازات في مجالات البنية التحتية والطرق والإسكان والطاقة والاستثمار يعكس رؤية الدولة المصرية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تمثل امتدادًا لمسيرة وطنية طويلة قامت على العمل والإرادة والتضحيات.

وأشار نائب الصعيد إلى أن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو يمثل فرصة لتجديد الالتفاف حول أهداف الدولة المصرية وتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي ختام تصريحه، تقدم النائب أحمد محسن بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن مصر ستواصل مسيرتها نحو التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات المواطنين في مستقبل أكثر تقدمًا واستقرارًا.