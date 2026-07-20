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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو جسدتا إرادة الشعب المصري

ثورة 23 يوليو
ثورة 23 يوليو
فريدة محمد

تقدم النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، مؤكدًا أنها تمثل إحدى المحطات الوطنية المهمة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، لما حملته من مبادئ راسخة عززت قيم الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وقال نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، إن ثورة 23 يوليو نجحت في إحداث تحول تاريخي في مسار الدولة المصرية، وأسهمت في ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية الحديثة، كما أعادت للشعب المصري ثقته في قدرته على صناعة المستقبل وتحقيق تطلعاته في التنمية والتقدم.

مصر تواصل اليوم مسيرة البناء والتنمية الشاملة

وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن مصر تواصل اليوم مسيرة البناء والتنمية الشاملة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى وتطوير البنية التحتية وتحقيق نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس استمرار الروح الوطنية التي انطلقت منها ثورة يوليو، وترسخت لاحقًا مع ثورة 30 يونيو التي حافظت على مؤسسات الدولة وصانت هويتها الوطنية.

وأشار محمد نشات إلى أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، مستندة إلى رؤية طموحة تضع الإنسان المصري في صدارة أولوياتها، وتعمل على تعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن.

وفي ختام تصريحه، وجه النائب محمد نشأت العمده التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، ولكل من يشارك في جهود البناء والتنمية، مؤكدًا أن الحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز استقراره يتطلب استمرار العمل والعطاء بروح وطنية مخلصة من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

مجلس النواب النائب محمد نشأت العمدة الشعب المصري

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