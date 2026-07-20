أول تعليق من وفاء مكي بعد براءتها في قضية السب والقذف

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم ببراءة الفنانة وفاء مكي من الاتهامات المنسوبة إليها في القضية المقامة ضدها، والخاصة بالسب والقذف والتعدي على صحفية.

وكتبت وفاء مكي عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد الله حصلت اليوم على البراءة بمساعدة اخي الدكتور أحمد حمد المحامي ضد السيده التي ادعت عليا بالباطل تهديها وسبها".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به إحدى السيدات، اتهمت فيه الفنانة وفاء مكي بالتعدي عليها بالسب والشتم، على خلفية خلاف نشب بينهما بشأن سداد الأقساط المتبقية لجهاز "لاب توب" كانت الفنانة قد حصلت عليه بنظام التقسيط.

وأوضحت الشاكية في بلاغها أن الفنانة سددت جزءًا من قيمة الأقساط، قبل أن تتوقف عن سداد باقي المستحقات، مدعية أنها تعرضت للإساءة اللفظية عندما طالبتها بسداد المبلغ المتبقي.