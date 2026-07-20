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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن وفاء مكي في قضية السب والقذف

الفنانة وفاء مكي
الفنانة وفاء مكي
رامي المهدي

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم  ببراءة الفنانة وفاء مكي من الاتهامات المنسوبة إليها في القضية المقامة ضدها، والخاصة بالسب والقذف والتعدي على صحفية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به إحدى السيدات، اتهمت فيه الفنانة وفاء مكي بالتعدي عليها بالسب والشتم، على خلفية خلاف نشب بينهما بشأن سداد الأقساط المتبقية لجهاز "لاب توب" كانت الفنانة قد حصلت عليه بنظام التقسيط.

وأوضحت الشاكية في بلاغها أن الفنانة سددت جزءًا من قيمة الأقساط، قبل أن تتوقف عن سداد باقي المستحقات، مدعية أنها تعرضت للإساءة اللفظية عندما طالبتها بسداد المبلغ المتبقي.

الفنانة وفاء مكي وفاء مكي المحكمة الاقتصادية السب والقذف

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