قرار بشأن وفاء مكي في قضية سب وقذف صحفية

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة الفنانة وفاء مكي في القضية المقامة ضدها بتهمة السب والقذف والتعدي على صحفية، إلى جلسة 20 يوليو المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به إحدى السيدات، اتهمت فيه الفنانة وفاء مكي بالتعدي عليها بالسب والشتم، عقب مطالبتها بسداد الأقساط المتبقية من ثمن جهاز "لاب توب" كانت قد اشترته لها بنظام التقسيط.

وذكرت الشاكية في بلاغها أن الفنانة سددت جزءًا من قيمة الجهاز، ثم توقفت عن سداد باقي الأقساط المستحقة، مؤكدة أنها تعرضت للسب والشتم عندما طالبتها بسداد المبلغ المتبقي، ما دفعها إلى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.