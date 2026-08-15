بإطلالة أنيقة .. ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لفتت الفنانة ساندي الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية تجمع بين البساطة والأناقة، خلال تواجدها أمام أحد متاجر الأزياء الفاخرة.

إطلالة ساندي الصيفية

واختارت ساندي في أحدث ظهور لها طقمًا باللون الوردي الفاتح، جاء بتصميم مريح وانسيابي، ما منح إطلالتها طابعًا صيفيًا ناعمًا يتناسب مع أجواء الموسم.

واعتمدت ساندي على توب بسيط باللون الوردي مع بنطلون واسع من اللون نفسه، وأضافت لمسات أنيقة من خلال حقيبة صغيرة باللون الوردي، إلى جانب حذاء رياضي أبيض، لتجمع بين الراحة والأناقة في إطلالة عصرية.

كما ظهرت ساندي بشعرها منسدلًا، مع اعتماد تسريحة بسيطة وهادئة، بينما أكملت إطلالتها بنظارة شمسية، لتمنح اللوك لمسة كاجوال أنيقة.

ساندي بإطلالة كاجوال أنيقة

وحرصت ساندي على اختيار إطلالة تعتمد على الألوان الهادئة والتنسيق البسيط، وهو ما جعل ظهورها يحظى بتفاعل متابعيها، خاصة مع اختيارها قطعًا تجمع بين الأناقة والراحة.

ساندي

وجاء ظهور ساندي اما احد المتاجر الشهيرة، بينما كانت تحمل حقيبة تسوق، والتقطت الصور في أجواء عصرية.

تفاعل الجمهور مع أحدث صور ساندي

وعلقت ساندي على الصور التي نشرتها عبر حسابها قائلة: «الكائن الساندوس يصبح عليكم بصور قديمة عشان كسلان يتصور جديد»، ما أثار تفاعل متابعيها مع أحدث ظهور لها.