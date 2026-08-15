لو إعدامي في ميدان عام.. اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته وشابين في سوهاج

كشفت التحقيقات وأقوال المتهم أمام جهات التحقيق في واقعة مقتل زوجته وشابين بمنطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، عن اعترافات صادمة، إذ أبدى المتهم عدم ندمه على ما ارتكبه، وردد خلال التحقيقات عبارات قاسية بشأن زوجته، مؤكدًا أنه يتحمل ما سيصدر بحقه من أحكام.

المتهم أمام النيابة:" أنا مش ندمان"

وخلال استجوابه أمام جهات التحقيق، قال المتهم إنه غير نادم على ما حدث، مرددًا:" أنا مش ندمان، ولو هتعدم في ميدان عام، دي خاطية وتستاهل"، في إشارة إلى زوجته، وذلك خلال حديثه عن تفاصيل الخلاف الذي سبق الواقعة.

وواجهت جهات التحقيق المتهم بما أسفرت عنه التحريات وأقوال شهود العيان، بشأن قيامه بالاعتداء على زوجته داخل مسكنهما، قبل خروجه إلى الشارع وتوجهه إلى ورشة يعمل بها شابان، والتعدي عليهما، ما أسفر عن مصرعهما.

3 ضحايا في دقائق

وتعود أحداث الواقعة إلى نشوب مشادة بين المتهم وزوجته داخل منزلهما بمنطقة مساكن الشوش، تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض؛ أسفر عن مصرع الزوجة.

وبعدها خرج المتهم من المنزل وتوجه إلى ورشة يعمل بها شابان، واعتدى عليهما بالسلاح؛ ما أدى إلى مصرعهما، لتتحول المنطقة خلال دقائق إلى مسرح لجريمة دامية راح ضحيتها 3 أشخاص.

ضبط المتهم وشقيقه

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تمكنت من ضبط المتهم عقب الواقعة، واقتياده إلى جهات التحقيق لاستجوابه بشأن ملابسات الجريمة، كما ألقت القبض على شقيق المتهم، بعد أن كشفت التحريات عن اشتراكه مع شقيقه في ارتكاب الجريمة، ويجري التحقيق معه للوقوف على طبيعة دوره ومدى مسؤوليته عن الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها، وسماع أقوال الشهود وفحص الأدلة والتحريات، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال المتهمين.