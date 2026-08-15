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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صافرات استهجان ضد لاعب تشيلسي بعد أنباء اقترابه من مانشستر سيتي

تشيلسي
تشيلسي
مجدي سلامة

استقبل مشجعو تشيلسي لاعب الفريق الأول، الأرجنتيني إنزو فرنانديز - الذي ساهم في إقصاء الأرجنتين لإنجلترا من كأس العالم الشهر الماضي - استقبالًا متباينًا بعد دخوله كبديل في المباراة الودية التي أقيمت على أرضهم يوم السبت أمام ريال سوسيداد الإسباني

كما ربطت تقارير إعلامية اسم فرنانديز بالانتقال إلى مانشستر سيتي، منافس تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأطلق بعض مشجعي تشيلسي صيحات استهجان على لاعب خط الوسط - البالغ من العمر 25 عامًا - عندما دخل بديلًا للقائد ريس جيمس في الدقيقة 62 على ملعب ستامفورد بريدج، بينما أبدى مشجعون آخرون دعمهم لنجم الأرجنتين.

وخلع جيمس شارة القيادة عند خروجه ووضعها على فرنانديز، نائبه في القيادة، قبل أن يعانق زميله.

هدف إنزو

وسجل فرنانديز هدف التعادل للأرجنتين في فوزها على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، قبل أن يُطرد في المباراة النهائية التي خسرها الفريق أمام إسبانيا.

وسجّل جواو بيدرو هدفين في مرمى ريال سوسيداد، وساهم أيضًا في تسجيل مورجان روجرز، أغلى صفقة في تاريخ النادي، هدفًا في أول ظهور له على أرضه، ليحقق تشيلسي الفوز بنتيجة 3-1، وسجّل جون أرامبورو هدف ريال سوسيداد الإسباني.

أمام مدرب تشيلسي الجديد، تشابي ألونسو، أكثر من أسبوع لتجهيز لاعبيه لمباراتهم الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام جارهم فولهام في 24 أغسطس.

مانشستر سيتي تشيلسي إنزو فرنانديز

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