الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة بيدرو نيتو لاعب تشيلسي

خطى نادي الهلال السعودي خطوة جديدة نحو التعاقد مع البرتغالي بيدرو نيتو، جناح تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما توصل إلى اتفاق مع اللاعب حول البنود الشخصية الخاصة بعقده.

وبحسب الصحفي ساشا تافوليري، فإن المفاوضات انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا، بعدما حصل الهلال على موافقة نيتو، ليصبح الاتفاق مع تشيلسي هو العقبة الأخيرة أمام إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويرغب النادي اللندني في الحصول على نحو 60 مليون يورو مقابل السماح برحيل اللاعب، في ظل استمرار المفاوضات مع إدارة الهلال بشأن المقابل المالي وشروط الصفقة.

وأشار تافوليري إلى وجود حالة من التفاؤل داخل النادي السعودي بإمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي مع تشيلسي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة.

كان نيتو قد دخل دائرة اهتمامات عدد من الأندية الإنجليزية في بداية سوق الانتقالات، أبرزها مانشستر سيتي وتوتنهام، إلا أن تلك التحركات لم تصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن يظهر الهلال بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب.

ويأمل الهلال في حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، ضمن تحركاته لتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للموسم الكروي الجديد.