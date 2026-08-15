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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذكاء الاصطناعي ينعش خزينة أفريقيا بـ تريليون دولار

المؤتمر الوزاري للتعاون بين كوريا وأفريقيا
المؤتمر الوزاري للتعاون بين كوريا وأفريقيا
أ ش أ

أعلنت مجموعة بنك التنمية الأفريقي، ووزارة المالية والاقتصاد في جمهورية كوريا الجنوبية (MOFE)، وبنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM) اليوم / السبت / عقد المؤتمر الوزاري الثامن للتعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وأفريقيا (KOAFEC) خلال الفترة 8-11 سبتمبر المقبل.
ويعد المؤتمر الوزاري المنصة الرئيسية للشراكة الاقتصادية بين كوريا وأفريقيا، ويُصادف عقده هذا العام مرور 20 عامًا على التعاون الاستراتيجي بينهما.
وتحت شعار "تسخير الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية لتحقيق التحول في أفريقيا"، سيجمع المؤتمر أحد أكبر التجمعات لصناع السياسات وشركاء التنمية الأفارقة والكوريين في تاريخ المجلس الكوري للتعاون الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا (KOAFEC).
ويُقدّر بنك التنمية الأفريقي أن الذكاء الاصطناعي قد يُضيف ما يصل إلى تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بحلول عام 2035، شريطة أن تستثمر القارة في البنية التحتية الرقمية، والاتصال بأسعار معقولة، والكهرباء الموثوقة، وتنمية المهارات، والسياسات الداعمة.
ومن المتوقع أن يحضر ممثلون عن وزارتي المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومحافظي وكبار مسئولي مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وكبار مسئولي حكومة جمهورية كوريا الجنوبية، وشركاء التنمية والمؤسسات متعددة الأطراف، وقادة القطاع الخاص، والمستثمرون، والمبتكرون، وقطاع الشركات الناشئة في أفريقيا.


كما سيشهد المؤتمر أول زيارة رسمية للدكتور سيدي ولد التاه، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي إلى جمهورية كوريا الجنوبية، وسينضم إليه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الكوري كو يون تشول، لافتتاح الحوار الوزاري.


وجاء في البيان المنشور عبر موقع البنك؛ أن أهمية مؤتمر KOAFEC الوزاري 2026 تأتي انطلاقا من إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي، فيما تتاح لأفريقيا فرصة فريدة لتجاوز مسارات التنمية التقليدية.
وسيركز المؤتمر الوزاري للتعاون الاقتصادي بين كوريا وأفريقيا (KOAFEC) لعام 2026 على حشد التمويل والشراكات لتسريع التحول الرقمي في أفريقيا ورفع مستوى جاهزيتها للذكاء الاصطناعي. وسيُتوّج المؤتمر باتفاقيات شراكة جديدة، والتزامات تمويل مشترك، ومبادرات استثمارية تُعزز النمو الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء القارة.


وسيُختتم المؤتمر باعتماد إعلان مشترك يُحدد رؤية مشتركة وسبل عملية لتعزيز شراكة التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وأفريقيا.


ومن المتوقع أن يُؤكد الإعلان التزام جمهورية كوريا الجنوبية، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والدول الأفريقية بتوسيع التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة، وتنمية القطاع الخاص، ورأس المال البشري.
وكان المؤتمر الوزاري لـ KOAFEC قد انطلق للمرة الأولى عام 2006 كمنصة حوار سياسي رفيعة المستوى تُعقد كل عامين بين جمهورية كوريا الجنوبية ومجموعة بنك التنمية الأفريقي.


وعُقدت سبعة مؤتمرات وزارية بين عامي 2006 و2023، وسيُصادف المؤتمر الثامن عام 2026 الذكرى السنوية العشرين لـ KOAFEC.
ومنذ تأسيسه عام 2007، أصبح صندوق KOAFEC الاستئماني أكبر صندوق استئماني ثنائي نشط لمجموعة بنك التنمية الأفريقي.


وساهم دعم إعداد المشاريع، الذي بلغ حوالي 50 مليون دولار في تحفيز استثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار، وحشد تمويل بقيمة 2 مليار دولار لمشاريع تشمل الطاقة والزراعة والتحول الرقمي والنقل والموارد الطبيعية وتنمية القطاع الخاص.


وحققت الشراكة نتائج ملموسة، منها الابتكار الرقمي لإدارة الكوارث في موزمبيق، وتطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الرأس الأخضر، ودعم أكثر من 1300 شركة ناشئة ورائد أعمال، مما يعود بالنفع على أكثر من 1200 شركة ويساهم في خلق أكثر من 5000 فرصة عمل، واستثمارات ضخمة في قطاع الطاقة ضمن إطار الاستثمار في الطاقة بين كوريا وأفريقيا (KAEIF).
 

بنك التنمية الأفريقي ووزارة المالية جمهورية كوريا الجنوبية بنك التصدير والاستيراد الكوري

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