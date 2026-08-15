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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة الفلسطينية تحذر: مستشفيات غزة على حافة الانهيار ونقص حاد في الأجهزة الطبية

فلسطين
فلسطين
محمد البدوي

قال الدكتور خليل الدكران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن القطاع الصحي في غزة يواجه أوضاعًا بالغة الصعوبة، في ظل استمرار الحصار والقيود المفروضة على دخول الأجهزة والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتهديد قدرة المستشفيات والمرافق الصحية على تقديم خدماتها.

 المنظومة الصحية في قطاع غزة

وأوضح الدكران، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة لم تستقبل أي أجهزة طبية جديدة منذ بداية العدوان، مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من الأجهزة الموجودة في المستشفيات والمرافق الصحية تعرضت للتدمير.

الأجهزة والمستلزمات الأساسية

وأكد أن القطاع الصحي بحاجة عاجلة إلى مجموعة كبيرة من الأجهزة والمستلزمات الأساسية، وفي مقدمتها محطات الأكسجين، وأجهزة الأشعة، والأشعة المقطعية، إلى جانب أجهزة الرنين المغناطيسي.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية عن عدم وجود أي جهاز رنين مغناطيسي يعمل حاليًا في قطاع غزة، موضحًا أن المستشفيات تحتاج كذلك إلى مولدات كهربائية ومستلزمات تشغيل المعامل والأجهزة الطبية المختلفة.

وأشار الدكران إلى وجود احتياج ملح للأجهزة والمعدات الخاصة بمرضى الكلى وأقسام العناية المركزة، لافتًا إلى أن أكثر من 55% من الأجهزة الطبية في هذه القطاعات تعرضت للتدمير.

المنظومة الصحية في غزة 

وأضاف أن الحضانات وغرف العمليات تعاني هي الأخرى من نقص كبير في الاحتياجات والمستلزمات الأساسية، مؤكدًا أن الوضع الحالي يضع المنظومة الصحية في غزة أمام خطر الانهيار.

وحذر من استمرار منع دخول الأجهزة الطبية وقطع الغيار اللازمة لإصلاح المعدات التي تعرضت للتلف أو التهالك، مشددًا على أن توفير المستلزمات والأجهزة الطبية أصبح ضرورة عاجلة للحفاظ على قدرة القطاع الصحي على العمل وتقديم الرعاية للمرضى.

فلسطين غزة القطاع الصحي قطاع غزة المنظومة الصحية في غزة

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