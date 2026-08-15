صحة غزة : 12 محطة أكسجين لا تستطيع تلبية احتياجات المرافق الصحية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم /السبت/، أن 12 محطة أكسجين من أصل 34 محطة تعمل في ظروف فنية بالغة التعقيد يصعب معها تلبية احتياجات المرافق الصحية ومقدمي الخدمة من الأكسجين .

وأضافت "صحة غزة" ـ في بيان ـ أن هناك نحو 4 أجهزة لتعبئة أسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازا قد تتوقف في أي لحظة بسبب عجز الفرق الهندسية عن إتمام أعمال الصيانة الطارئة.

وأشارت إلى أن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات أكسجين استُنزفت بالكامل وتعمل فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة.

وطالبت وزارة الصحة في قطاع غزة بالفتح الفوري والمباشر لمسارات ادخال قطع الغيار والمعدات الفنية اللازمة لصيانة المحطات والتوريد الطارىء والعاجل لمحطات جديدة.

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، قد أكد في وقت سابق أن الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على المعابر تعرقل إدخال الاحتياجات اللازمة لدعم القطاع الصحي والإنساني والإغاثي، فضلًا عن منع إدخال سيارات الإسعاف وقطع الغيار الضرورية لصيانتها.