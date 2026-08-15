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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسمياً.. موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 للعاملين في القطاع الحكومي والجهات التابعة

مرتبات أغسطس 2026
مرتبات أغسطس 2026
خالد يوسف

تتجه أنظار ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية نحو وزارة المالية ترقباً لموعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026، وسط اهتمام بالغ بمعرفة تفاصيل القيم المالية الجديدة لكل درجة وظيفية بعد تطبيق الحزمة الأخيرة لتحسين الأجور، حيث أعلنت وزارة المالية عن الجدول الزمني الرسمي لبدء إتاحة المستحقات في الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي لضمان انسحاب التكدس وتيسير عملية الصرف على الموظفين، بالتزامن مع استمرار الجهود الحكومية لدعم الدخُل وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية في ظل المستجدات الاقتصادية الحالية.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026

أوضحت الوزارة أن مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ستُصرف اعتبارًا من يوم 23 أغسطس، فيما يبدأ صرف المتأخرات المالية خلال أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته.

وأشارت إلى أن المرتبات ستكون متاحة عبر عدة وسائل مختلفة، تشمل فروع البنوك، وفروع البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقليل التكدس والازدحام أمام ماكينات السحب.

وناشدت العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المقرر لكل جهة.

جدول صرف المرتبات

تصرف مرتبات أغسطس، يوم الأحد 23 أغسطس لـ وزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ويستكمل الصرف يوم الاثنين 24 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

بينما تصرف مرتبات شهر أغسطس في أيام 25، 26، 27 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

جدول المرتبات 2026

- الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

- الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.

- الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

- الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.

- الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

- الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 مرتبات أغسطس 2026 للعاملين في القطاع الحكومي ماكينات الصراف الآلي الجهاز الإداري للدولة جدول المرتبات 2026

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