زلزال بقوة 4.5 درجة يقع قبالة محافظة "فوكوشيما" اليابانية

وقع زلزال بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر قبالة محافظة "فوكوشيما" اليابانية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /السبت/ - بأن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترا، فيما لم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

وأوضحت الهيئة أن قوة الزلزال بلغت المستوى الثالث على مقياس شدة الزلازل الياباني المؤلف من سبعة مستويات.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تقع على حزام النار في المحيط الهادئ حيث يُسجل العدد الأكبر من الزلازل والانفجارات البركانية في العالم.