رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

تُعد رفرفة العين المتكررة من المشكلات الشائعة التي قد تظهر بشكل مفاجئ، وتتمثل في انقباض لا إرادي ومتكرر في عضلات الجفن، وغالبًا ما تختفي من تلقاء نفسها خلال فترة قصيرة، ورغم أن رفرفة العين عادة لا تكون خطيرة، فإن تكرارها قد يسبب القلق ويدفع البعض للتساؤل، هل السبب هو قلة النوم أم وجود نقص في أحد العناصر الغذائية؟

هل قلة النوم تسبب رفرفة العين؟

هل قلة النوم تسبب رفرفة العين؟

يمكن أن تكون قلة النوم والإرهاق من أبرز العوامل المرتبطة برفرفة العين. فعندما لا يحصل الجسم على قسط كافٍ من النوم، تزداد حالة الإجهاد العصبي والعضلي، ما قد يؤدي إلى انقباضات لا إرادية في عضلات الجفن، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

وقد تزداد المشكلة لدى الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، خاصة مع قلة فترات الراحة وإجهاد العين.

لذلك، إذا ظهرت رفرفة العين بعد عدة أيام من النوم غير المنتظم أو السهر، فقد يكون الحصول على نوم كافٍ وتقليل إجهاد العين من الخطوات المفيدة لتخفيفها.

التوتر والإجهاد من أسباب رفرفة العين

لا تقتصر أسباب رفرفة العين على قلة النوم، إذ يمكن أن يؤدي التوتر والضغط النفسي أيضًا إلى ظهور هذه الانقباضات. وقد يلاحظ الشخص زيادة الرفرفة خلال فترات القلق أو العمل لساعات طويلة.

كما يمكن أن يؤدي التعب العام والإجهاد البدني إلى زيادة فرص ظهورها، خاصة إذا اجتمع ذلك مع قلة النوم والإفراط في تناول المنبهات.

هل نقص المغنيسيوم يسبب رفرفة العين؟

يربط البعض رفرفة العين بـنقص المغنيسيوم، لأن هذا المعدن له دور مهم في عمل العضلات والأعصاب. ومع ذلك، لا يعني حدوث رفرفة العين تلقائيًا وجود نقص في المغنيسيوم.

وفي بعض الحالات، قد ترتبط التشنجات أو الانقباضات العضلية بنقص بعض العناصر الغذائية، لكن تحديد السبب يحتاج إلى تقييم طبي، خاصة إذا كانت الأعراض متكررة أو مصاحبة لأعراض أخرى.

لذلك لا يُنصح بتناول مكملات المغنيسيوم أو غيرها من المكملات الغذائية بشكل عشوائي لمجرد ظهور رفرفة العين.

الإفراط في القهوة قد يزيد المشكلة

يُعد الإفراط في تناول الكافيين من العوامل التي قد تزيد رفرفة العين لدى بعض الأشخاص، وتشمل مصادر الكافيين القهوة والشاي ومشروبات الطاقة وبعض المشروبات الغازية.

وإذا لاحظت زيادة الرفرفة بعد تناول كميات كبيرة من القهوة، يمكن تقليل استهلاك الكافيين ومراقبة ما إذا كانت الأعراض تتحسن.

استخدام الهاتف وإجهاد العين

أصبح قضاء ساعات طويلة أمام الهاتف والكمبيوتر من العادات اليومية، وقد يؤدي التركيز المستمر على الشاشات إلى إجهاد العين وجفافها، وهو ما قد يصاحبه أحيانًا رفرفة أو انزعاج في الجفن.

ومن المفيد الحصول على فترات راحة منتظمة أثناء استخدام الشاشات، وتقليل إجهاد العين والحفاظ على ترطيبها.

كيف تتخلص من رفرفة العين؟

يمكن تجربة بعض الخطوات البسيطة إذا كانت الرفرفة مؤقتة، ومنها:

الحصول على نوم كافٍ ومنتظم.

تقليل تناول القهوة ومشروبات الطاقة.

أخذ فترات راحة من الهاتف والكمبيوتر.

محاولة تقليل التوتر والإجهاد.

الحفاظ على ترطيب الجسم.

عدم فرك العين باستمرار.

استخدام قطرات مرطبة للعين عند وجود جفاف، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي عند الحاجة.

متى تحتاج رفرفة العين إلى طبيب؟

في معظم الحالات تكون رفرفة العين مؤقتة وغير خطيرة، لكن يُفضل استشارة طبيب العيون إذا استمرت لفترة طويلة، أو أصبحت شديدة ومتكررة، أو أدت إلى انغلاق الجفن بشكل كامل.

كما يجب طلب التقييم الطبي إذا صاحب رفرفة العين تشنجات في أجزاء أخرى من الوجه، أو ألم شديد، أو تورم واحمرار واضح، أو إفرازات من العين، أو تغير في الرؤية.