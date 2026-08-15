اليوم .. نظر استئناف المتهمين على سجنهم 5 سنوات في قضية منصة FBC

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، أولى جلسات الاستئناف في قضية منصة FBC المتهم فيها عدد من الأشخاص بالنصب على المواطنين.

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وكانت جهات التحقيق استأنفت الحكم الصادر بحق المتهمين، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وقضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بمعاقبة المتهمين في قضية منصة FBC بالنصب على المواطنين، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد 14 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات تورط المتهم في مخالفات مالية والاستيلاء على أموال من المواطنين عبر المنصة بطرق غير مشروعة، ما تسبب في إلحاق أضرار بعدد من الضحايا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أهمية التصدي لجرائم النصب الإلكتروني، وتشديد العقوبات لردع القائمين على مثل هذه الكيانات الوهمية التي تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.