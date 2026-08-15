تعليم بني سويف: 48 فعالية لمبادرة "متعلم مدى الحياة" خلال 37 يومًا

تحت رعاية اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، ودعم وتوجيه بلال حبش، نائب المحافظ، وبقيادة الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف ، ومحمد صلاح، وكيل المديرية، يواصل تعليم بني سويف تنفيذ فعاليات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»، لترسيخ ثقافة التعلم المستمر وإتاحة فرص اكتساب المهارات لمختلف الفئات.

وخلال 37 يومًا، نفذت المبادرة 48 فعالية شملت اللغة الإنجليزية، ومحو الأمية الرقمية، وتطوير الذات، والخط العربي، وريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي، وتنمية مهارات المعلمين، إلى جانب الأنشطة الرياضية.

كما أولت المبادرة اهتمامًا بالتربية الخاصة، من خلال ورش في الإسعافات الأولية، والإرشاد النفسي، ولغة الإشارة، وأساليب التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية بالتغذية السليمة، بمشاركة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وشارك التعليم الفني ورياض الأطفال بفعاليات ركزت على المهارات الرقمية واللغة الإنجليزية وريادة الأعمال والتربية السليمة، بما يعزز ربط التعلم بمتطلبات الحياة واحتياجات سوق العمل.

وتتواصل فعاليات المبادرة تحت إشراف فريق اليونسكو بالمحافظة، الذي يضم الدكتورة هند أحمد، عضو مكتب التعاون الدولي، والدكتور محمد طه، بالمكتب الفني للمحافظ، والدكتور مصطفى سيد أبواليزيد، ممثل مديرية التربية والتعليم، في إطار رؤية تستهدف تحويل التعلم المستمر من مجرد فعاليات إلى ثقافة مجتمعية وأسلوب حياة.