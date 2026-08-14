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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمل بني سويف: ندوة بلغة الإشارة لعاملين من ذوي الإعاقة السمعية بالقطاع الخاص| صور

عمل بني سويف
عمل بني سويف

نظمت مديرية العمل ببني سويف،لأول مرة، ندوة عمالية مترجمة إلى لغة الإشارة، بمشاركة 22 من العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بمصنع السويسرية للملابس، في إطار حرص المديرية على دعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز استفادتهم المتكافئة من الخدمات والتوعية العمالية.

جاءت الفعالية تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد وزير العمل، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وفي إطار توجه الدولة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل داعمة تضمن حصولهم على حقوقهم ومعرفتهم بواجباتهم وفقًا لأحكام قانون العمل.

استهدفت الندوة تعريف العاملين من ذوي الإعاقة السمعية بأبرز المستجدات المتعلقة بقانون العمل، والتوعية بالحقوق والواجبات المقررة للعاملين، وإتاحة الفرصة لهم لطرح استفساراتهم وتساؤلاتهم بصورة مباشرة والحصول على التوضيحات اللازمة، بما يسهم في رفع الوعي القانوني والعمالي لديهم.

وأكد مدير المديرية أن تنظيم الندوة وترجمتها إلى لغة الإشارة يأتي في إطار حرص المديرية على الوصول بخدماتها التوعوية إلى جميع فئات المجتمع، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن دعم وتمكين ذوي الهمم يمثل أحد المحاور المهمة في توجهات الدولة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم بصورة متكافئة.

حاضر في الندوة  عبد الكريم يونس مدير مكتب العمل، فيما قامت دينا شعبان بترجمة فعاليات الندوة إلى لغة الإشارة، بما أتاح للعاملين من ذوي الإعاقة السمعية التفاعل المباشر مع موضوعات الندوة والاستفادة من محتواها.

وشهدت الفعاليات حضور  هاني سعد مدير تراخيص عمل الأجانب بمديرية العمل،  عبد الناصر هريدي مدير الموارد البشرية بمصنع السويسرية للملابس، والأستاذ رامي مسؤول الموارد البشرية بالمصنع، إلى جانب العاملين المشاركين في الندوة.

بني سويف عمل بني سويف محافظة بمي سويف

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