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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين: منظومة الخصم المباشر للمخابز تسير بانتظام وحل أي مشكلات فردية خلال 24 ساعة

أزمة المخابز
أزمة المخابز
إسراء صبري

أكد أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، أن منظومة الخصم المباشر الخاصة بالمخابز المدعمة تمثل إحدى أهم خطوات تطوير منظومة الخبز، موضحًا أن الهدف منها لا يقتصر على تغيير آلية السداد، وإنما يستهدف بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وانضباطًا تعتمد على الحوكمة والربط الإلكتروني بين جميع أطراف المنظومة.

وقال أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المنظومة الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التسويات المالية التي كانت تتم سابقًا، إلى جانب توفير بيانات دقيقة تساعد الدولة على المتابعة واتخاذ القرارات المناسبة، بما يعزز الرقابة ويحافظ على المال العام، مع استمرار انتظام إنتاج وصرف الخبز للمواطنين دون تأثير.

وأوضح أن المنظومة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ  14 يومًا، تشهد انتظامًا في العمل، مع رصد بعض الملاحظات والحالات الفردية التي يتم التعامل معها فورًا من خلال غرف العمليات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن بعض الشكاوى قد تكون مرتبطة بالحسابات البنكية أو بآليات محددة تحتاج إلى تدخل، مؤكدًا أن الوزارة تستقبل شكاوى أصحاب المخابز وتعمل على فحصها وحلها في أسرع وقت.

وأضاف أن 75% من آليات التسويات الإلكترونية تسير بانتظام، بينما يجري التعامل مع الحالات المحدودة التي تواجه مشكلات لضمان استقرار المنظومة بشكل كامل.

وأكد أن هناك تواصلًا مستمرًا على مدار الساعة بين الشعب العامة للمخابز وغرف تسوية المستحقات والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسرعة التدخل لإزالة أي عقبات تواجه أصحاب المخابز.

وشدد على استمرار الوزارة في تطبيق منظومة الخصم المباشر، باعتبارها خطوة تستهدف حوكمة منظومة تداول المنتجات وتعزيز كفاءة عمليات السداد والتسويات المالية.

كان أحد أصحاب المخابز في الإسكندرية قد أثار خلال البرنامج ملاحظات بشأن آلية السداد الجديدة وبعض الإجراءات المرتبطة بالتعامل مع البنوك، وهو ما ردت عليه وزارة التموين بالتأكيد على متابعة الشكاوى الفردية والتدخل لمعالجتها.

التموين منظومة الخصم المباشر المخابز الخبز

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