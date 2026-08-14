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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرير 59 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بالغربية.. وهذه عقوبتهم بالقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معتز الخصوصي

رصدت حملات تفتيشية من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة  وحررت 59 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم والسياحى والبيع بأزيد من التسعيرة للخبز السياحى، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

حملات تموينية 


وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى  مراكز ومدن المحافظة، وحررت 59 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة من قبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع مخالفين 

تأتي هذه الحملات في سياق توجه الدولة نحو تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم التمويني ، ومكافحة الفساد التمويني، والتصدي لأي محاولات تلاعب بحصة الدعم الموجه للمواطنين.

عقوبة التلاعب في أسعار الخبز

نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين، على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه؛ للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

وكانت قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملات رقابية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية والتموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 74 مخالفة تموينية، منها 42 مخالفة رقابية بالمخابز، و32 مخالفة بالأنشطة التجارية والتموينية، وذلك بعد المرور والتفتيش على عدد من المناطق والمنشآت للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين نقص أوزان الخبز، ومخالفات المواصفات، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة، ومخالفات قوائم التشغيل، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار والأوزان، وإدارة بعض الأنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب مخالفات أخرى تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وشملت الحملات مناطق المنشية الجديدة، وقليوب وقلما، وبندر قها، والأحراز والشوبك، وميت كنانه وعرب الرواشدة، وبهتيم والقطاوي، وعزبة السوق والزراعة والفلل، وأبو الغيط، كما تضمنت الحملات المرور على محطات الوقود لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات مخالفة.
وناشدت المديرية المواطنين ضرورة التأكد من شراء السلع من مصادر معلومة، والاحتفاظ بالفواتير، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان أو جودة السلع، للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

حملات تفتيشية مديرية التموين الغربية مخابز مخالفة أصحاب مخابز بلدية وسياحية

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