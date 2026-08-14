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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض مستقبل وطن للأدوات المدرسية في بورسعيد

افتتاح معرض حزب مستقبل وطن للأدوات المدرسية بتخفيضات 30% في بورسعيد
افتتاح معرض حزب مستقبل وطن للأدوات المدرسية بتخفيضات 30% في بورسعيد
محمد الغزاوى

افتتح النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، يرافقه النائب احمد جوهر عضو مجلس الشيوخ ، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب ، معرض الحزب للأدوات والمستلزمات المدرسية، والذي يقام بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك في إطار حرص الحزب على دعم المواطنين وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مخفضة، بالتزامن مع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.


ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطلاب، مع توفيرها بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 30%، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البورسعيدية.

افتتاح معرض حزب مستقبل وطن للأدوات المدرسية بتخفيضات 30% في بورسعيد

وشهد المعرض عقب افتتاحه اقبالا كبيرا من اهالي المحافظة ، الذين توافدو لشراء مستلزمات المدارس باسعار مخفضة اقل من السوق ، موجهين الشكر والتقدير للقائمين علي المعرض الذي يستمر لعامه التاسع على التوالي.

وأكد النائب عادل اللمعي أن تنظيم المعرض يأتي ضمن جهود حزب مستقبل وطن للتواجد إلى جانب المواطنين، وتقديم مبادرات مجتمعية تستهدف تلبية احتياجاتهم، خاصة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

من جانبه اشار النائب احمد جوهر ، عضو مجلس الشيوخ ، الى استمرار السعي في كل ما يخفف العبء عن كاهل المواطنين لاسيما مع دخول المواسم التي يحملون هم قضاء التزاماتهم بها ، وسنواصل وقوفنا بجانبهم دون مطالبة منهم بذلك ، ومازلنا نحمل الكثير لهم.

ودعا الحزب المواطنين إلى الاستفادة من المعرض وما يقدمه من منتجات ومستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة، مؤكدًا استمرار المبادرات الخدمية والمجتمعية التي تستهدف دعم أهالي بورسعيد.

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