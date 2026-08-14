أسامة حمدي: الأنسولين ضرورة أساسية للأطفال المصابين بالنوع الأول

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر بجامعة هارفارد، أهمية رفع الوعي المجتمعي بمرض السكري، خاصة لدى الأطفال المصابين بالنوع الأول، مؤكدا على ضرورة تدريب المدارس على التعامل مع حالات انخفاض السكر، ومواجهة التنمر الذي قد يتعرض له المرضى

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الأنسولين ضرورة أساسية لمرضى السكري من النوع الأول، داعيًا إلى برامج توعية تستهدف الأسر والمدارس والمجتمع.

وتابع أن هناك أهمية للفحوصات الدورية للكشف المبكر عن السكري من النوع الثاني، مؤكدًا أن اكتشاف المرض مبكرًا يساعد على تحسين التعامل معه وتقليل تكلفة العلاج.

تحسين حياة مرضى السكري

وأشار إلى أن نشر المعرفة الطبية الصحيحة يمثل خطوة أساسية للوقاية والكشف المبكر وتحسين حياة مرضى السكري.