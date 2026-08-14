عمرو سعد ودنيا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد في حفل أحمد سعد بالساحل

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على حضور حفل أحمد سعد المقام، أمس الخميس، ضمن فعاليات يلا ساحل في الساحل الشمالي، في ليلة استثنائية احتفل خلالها بألبومه الإلكترو، وسط حضور جماهيري كبير لمشاركته أجواء الحفل.

وكان في مقدمة الحضور عمرو سعد، دنيا وإيمي سمير غانم، حسن الرداد، المنتج كريم السبكي، ليلى علوي، هاني رمزي، الإعلامية بوسي شلبي، إلهام شاهين، الإعلامية هالة سرحان، والمطرب والموزع نادر حمدي، وسط أجواء احتفالية واهتمام إعلامي كبير بالحفل.

وبدأ أحمد سعد الجزء الأول من الحفل بتقديم أغاني ألبومه «الإلكترو»، قبل أن يغادر المسرح ويعود مجددًا لتقديم باقة من أغانيه الجديدة، بداية من «اليوم الحلو ده» وصولًا إلى «كوتي»، إلى جانب عدد من الأغاني التي قدمها خلال مراحل مختلفة من مشواره الفني.

وتحمل الليلة طابعًا خاصًا يعبر عن شخصية أحمد سعد الفنية، التي تجمع بين المرح وتنوع الألوان الموسيقية، حيث قدم خلال الحفل مجموعة مختلفة من الأشكال الغنائية، تشمل الأغاني الحزينة والفرفوشة والرومانسية، إلى جانب عدد من أغاني الحب والأعمال التي تدفع الجمهور للتفاعل والرقص.

ولم تقتصر فقرات الحفل على الغناء فقط، إذ تضمن العرض مجموعة من الاستعراضات والعناصر البصرية التي تم إعدادها خصيصًا لهذه الليلة، من بينها عروض الإضاءة والفيديو والصورة، إلى جانب فقرات استعراضية أضفت طابعًا بصريًا مميزًا إلى الحفل.

وكان أحمد سعد قد شارك في احتفالية انطلاق مبادرة يلا ساحل بتقديم فقرة مميزة إلى جانب تامر حسني وسانت ليفانت، حيث شهدت الاحتفالية تفاعلاً جماهيرياً واسعاً.

أعمال أحمد سعد

من ناحية أخرى، طرح أحمد سعد يوم الأربعاء 5 أغسطس ألبوم الإلكترو، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني، ويتعاون خلالها مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، وحققت أغاني الألبوم نجاحًا وتفاعلًا لافتًا من الجمهور منذ طرحها عبر مختلف منصات الموسيقى.