هبوط مفاجئ لأسعار النفط.. برنت يتراجع بقوة بعد قفزة مخزونات أمريكا

انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة خلال جلسة اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لمؤشرات عن انخفاض الطلب العالمي ولارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن الأسعار تلقت بعض الدعم من تعثر المحادثات بشأن مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار أو ‌2.2 بالمئة لتصل إلى 87.05 دولار للبرميل في الساعة 1601 بتوقيت جرينتش، لتقلص ما حققته من مكاسب على مدى ست جلسات، وفقاً لرويترز.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.82 دولار أو 2.2 بالمئة ليصل إلى 81.45 دولار بعد ارتفاع على مدى خمس جلسات سابقة. وفي وقت سابق من الجلسة، تراجع خام برنت بنسبة وصلت إلى 3.5 بالمئة، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة وصلت إلى 3.8 بالمئة.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (يو.بي.إس) إن زيادة مخزونات النفط ⁠بشكل كبير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تؤثر سلبا على أسعار النفط، مضيفا أن انخفاض الأسعار سيكون محدودا ما دامت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز منخفضة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية سجلت أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير كانون الثاني 2023 مع تراجع التصدير.



وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط ارتفعت 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس آب، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا بمقدار 1.4 مليون برميل.

وخفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 إلى 580 ألف برميل يوميا في تقريرها الشهري عن سوق النفط.



وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع ‌انكماشا في ⁠الاستهلاك بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا هذا العام، مقابل توقعات بانخفاض مليون برميل يوميا الشهر الماضي، مع انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار والقيود على الإمدادات نتيجة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.



ولا تزال أسعار النفط تتلقى دعما من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط والبحر الأسود.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز، باستثناء سفن الحاويات، انخفض إلى خمس فقط أمس الأربعاء مسجلا بذلك أدنى مستوياته ⁠في ثلاثة أسابيع.



ومما زاد من تأزم الوضع في الأسواق، انخفضت صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا في يوليو بنسبة 33.3 بالمئة على أساس يومي مقارنة بشهر يونيو حزيران، وبنسبة 54.7 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 3.93 مليون ⁠طن، بعد أن أدت هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة إلى إجراء عمليات إصلاح وصيانة غير مخطط لها في مصافي التكرير المحلية الرئيسية، وفقا لما ذكرته مصادر في القطاع ولحسابات رويترز.

وقال يفجيني سولنتسيف حاكم منطقة أورينبورج اليوم الخميس إن مصفاة ⁠نفط أورسك اضطرت لوقف عملياتها بالكامل بعدما تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية قبل يومين، وقد تستغرق الإصلاحات ما يصل إلى ستة أشهر.



وفي ميناء روتردام الهولندي، أسفر انفجار وقع أثناء أعمال الصيانة في منشأة لتخزين المنتجات البترولية عن مقتل شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين اليوم الخميس.