الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب محدودة مع تراجع النفط وتواصل الحذر الجيوسياسي

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، يوم /الخميس/، مع تراجع أسعار النفط، ما دفع المستثمرين إلى التركيز على مخاوف الطلب، في وقت ظلت فيه جهود السلام بين الولايات المتحدة وإيران متعثرة واستمرت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 660.49 نقطة بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجع المؤشر القياسي عن مستوياته القياسية المرتفعة في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3%، رغم صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يونيو، ما قدم بعض الطمأنينة بشأن آفاق النمو المحلي.

وجاءت بيانات التضخم الأمريكية متوافقة بشكل عام مع التوقعات، ما هدّأ المخاوف بشأن عودة ضغوط الأسعار واحتمال تنفيذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الزيادات في أسعار الفائدة.

ومع ذلك، ظل أداء الأسواق الأوروبية محدودًا، في ظل عدم إحراز تقدم يُذكر في المحادثات بشأن مضيق هرمز، وكذلك بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسعار النفط اليوم بعدما خفضت جهات التنبؤ توقعاتها للطلب العالمي هذا العام، مشيرة إلى التداعيات الأوسع لحرب إيران.

واستقر قطاع الطاقة الأوروبي دون تغيير يُذكر.

وارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنسبة 0.6%، مع تحسن توقعات تكاليف الوقود نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وتصدر القطاع المصرفي المكاسب، مرتفعًا بنسبة 0.9%.

ودخل موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية مراحله الأخيرة، مع بقاء عدد محدود من الشركات التي لم تعلن نتائجها بعد.

وارتفعت أسهم شركة ميرسك بنسبة 8.3% بعدما تجاوزت مجموعة الشحن الدنماركية توقعات الأرباح بفارق كبير، ورفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله للمرة الثانية هذا العام، مع دفع حرب إيران والطلب القوي أسعار الشحن إلى الارتفاع.