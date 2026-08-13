مفاجأة داخل حقائب راكبة أجنبية بمطار القاهرة .. المعمل الكيماوي يكشف طبيعة المضبوطات

تسلمت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تقرير المعمل الكيماوي بشأن كمية من المواد المخدرة ضُبطت بحوزة راكبة أجنبية بمطار القاهرة الدولي، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد.

تقرير المعمل الكيماوي

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات التي عُثر عليها بحوزة المتهمة عبارة عن أجزاء نباتية خضراء اللون، بلغ وزنها 9 كيلو جرامات، وبإجراء الفحوص الفنية والكيميائية عليها، تبين احتواؤها على المواد الفعالة المخدرة لنبات القات، وهما مادتا الكاثينون والكاثين، المدرجتان بجداول قانون مكافحة المخدرات، بما يؤكد أن المضبوطات من المواد المخدرة المحظور إحرازها أو حيازتها.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جوبا على متن إحدى رحلات مصر للطيران، اشتبه أحمد عبد الواحد، مأمور اللجنة الجمركية، في راكبة أجنبية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وبالعرض على مدير الحركة، كلف بتفتيش حقائب الراكبة، لتكشف عملية التفتيش عن مفاجأة، بعدما عُثر بداخل الحقائب على كمية من نبات القات المخدر بلغت نحو 9 كيلو جرامات ونصف الجرام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.