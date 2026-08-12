قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد صاروخي وراء إخراج ترامب سراً من أنقرة
كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

7 طرق لحجز تذاكر القطارات في مصر.. ووسائل الدفع المتاحة

7 طرق لحجز تذاكر القطارات في مصر ووسائل الدفع المتاحة
7 طرق لحجز تذاكر القطارات في مصر ووسائل الدفع المتاحة
عبد الفتاح تركي

حجز تذاكر القطارات .. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة 7 طرق مختلفة أمام الركاب لحجز تذاكر السفر على مختلف القطارات، في إطار إجراءات تستهدف تسهيل حصول المواطنين على التذاكر وتوفير بدائل متعددة للحجز، بما يساعد على تقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر داخل المحطات ويمنح الركاب فرصة اختيار وسيلة الحجز الأنسب لهم قبل موعد السفر.

وتتيح الهيئة للركاب الاختيار بين الحجز المباشر من المحطات، والحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول، إلى جانب مجموعة من الوسائل الأخرى التي تشمل وكلاء البيع وشركات التحصيل الإلكتروني والخدمة الصوتية ومكاتب المدينة وماكينات الحجز الذاتي، بما يوفر قنوات متعددة للحصول على تذاكر القطارات وفقًا للوسيلة الأكثر ملاءمة لكل راكب.

واقرأ أيضًا:

أسعار تذاكر القطارات

ما هي طرق حجز تذاكر القطارات في مصر؟

تتضمن منظومة حجز تذاكر السفر التي تتيحها الهيئة القومية لسكك حديد مصر 7 وسائل رئيسية يمكن للركاب الاعتماد عليها، وتأتي هذه الوسائل في إطار التوسع في منافذ وخدمات الحجز بهدف تيسير إجراءات السفر والحد من التكدس داخل المحطات، وتتمثل طرق الحجز في الآتية.

أولًا، يمكن للركاب حجز تذاكر السفر من خلال شبابيك التذاكر الموجودة في محطات هيئة السكك الحديدية، وهي الوسيلة التقليدية المباشرة التي تتيح للمسافر الحصول على التذكرة من منافذ الحجز التابعة للهيئة داخل المحطات.

ثانيًا، يمكن حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، بما يتيح للركاب إتمام إجراءات الحجز إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى شباك التذاكر داخل المحطة.

ثالثًا، تتوافر إمكانية الحجز من خلال تطبيق Egyptian National Railways المتاح على متجري «جوجل بلاي» و«آب ستور»، وهو ما يوفر للركاب وسيلة إلكترونية أخرى لاختيار الرحلات وإتمام إجراءات حجز التذاكر باستخدام الهاتف المحمول.

رابعًا، يمكن الحصول على تذاكر السفر من خلال وكلاء البيع وشركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، وتشمل هذه الجهات فوري، وخالص، والأهلي ممكن، وأمان، وضامن، وماجيك باي، وخدماتي، وأو باي، وطلقة، وكاش كول، ومصاري، وأموال، وموجة، وسمارت باي، ووقتي، بما يتيح للركاب الاستفادة من منافذ متعددة خارج محطات السكك الحديدية.

تذاكر القطارات

خامسًا، تتيح الهيئة الخدمة الصوتية لحجز القطارات المكيفة والفاخرة، وذلك من خلال الرقم 1661 عبر الهاتف المحمول، أو الرقم 09000661 من الهاتف الأرضي، ويمكن استخدام هذه الخدمة قبل موعد السفر بمدة تصل إلى 15 يومًا وحتى قبل قيام القطار بساعة، وهو ما يمنح الركاب وسيلة إضافية لإجراء الحجز دون التوجه إلى شباك التذاكر.

سادسًا، يمكن للركاب الحجز من خلال مكاتب المدينة المنتشرة خارج محطات السكك الحديدية، ويصل عدد هذه المكاتب إلى 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية، وهو ما يوسع نطاق منافذ بيع التذاكر ويتيح للمواطنين إنجاز إجراءات الحجز بعيدًا عن المحطات الرئيسية.

سابعًا، تتوافر ماكينات الحجز الذاتي TVM في عدد من المحطات الرئيسية، وتوفر هذه الماكينات وسيلة إضافية للركاب للحصول على تذاكر السفر، ضمن توجه الهيئة إلى زيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية والذاتية في تقديم خدمات السكك الحديدية.

ما وسائل دفع قيمة تذاكر القطارات

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة وسائل لسداد قيمة تذاكر القطارات، بما يتناسب مع اختلاف طرق الحجز وتنوع منافذ الحصول على التذاكر، وتشمل وسائل الدفع السداد النقدي إلى جانب وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية.

حجز تذاكر القطارات

ويمكن للركاب سداد قيمة التذاكر نقديًا من خلال شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، وهي الوسيلة التي تظل متاحة للراغبين في إتمام عملية شراء التذكرة وسداد قيمتها بشكل مباشر في منافذ الحجز.

كما يمكن السداد إلكترونيًا باستخدام بطاقات Visa وMastercard في شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية، وهو ما يوفر للركاب خيارًا إضافيًا عند شراء التذاكر بدلًا من الاعتماد على الدفع النقدي فقط.

وتتيح الهيئة كذلك سداد قيمة التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول باستخدام البطاقات البنكية، بما يسمح للراكب بإتمام عملية الدفع إلكترونيًا أثناء الحجز عن بُعد، دون الحاجة إلى التوجه إلى المحطة لإتمام عملية السداد.

أما بالنسبة إلى وكلاء البيع وشركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، فيمكن للركاب سداد قيمة التذاكر نقديًا أو إلكترونيًا باستخدام بطاقات Visa وMastercard المتاحة لدى التجار التابعين لشركات التحصيل المتعاقدة مع الهيئة، وهو ما يوفر مرونة إضافية للراغبين في شراء التذاكر من هذه المنافذ.

لماذا أتاحت السكة الحديد 7 طرق لحجز التذاكر

تأتي إتاحة 7 وسائل لحجز تذاكر القطارات ضمن إجراءات الهيئة القومية لسكك حديد مصر الرامية إلى تسهيل حصول جمهور الركاب على التذاكر وتوفير أكثر من قناة للحجز، بحيث لا يقتصر الحصول على التذكرة على شبابيك المحطات فقط، وإنما يمتد إلى الوسائل الإلكترونية ومنافذ البيع الخارجية والخدمة الصوتية وماكينات الحجز الذاتي.

بيع تذاكر القطارات بالدولار

وتساعد تعدد قنوات الحجز على منح الراكب فرصة اختيار الوسيلة التي تتناسب مع ظروفه، سواء كان يفضل الحجز المباشر من المحطة، أو استخدام الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو الاستعانة بأحد وكلاء البيع وشركات التحصيل الإلكتروني، أو استخدام الخدمة الصوتية، أو التوجه إلى أحد مكاتب المدينة، أو الاستفادة من ماكينات الحجز الذاتي المتاحة في عدد من المحطات الرئيسية.

ما أرقام حجز تذاكر القطارات بالخدمة الصوتية

يمكن للراغبين في حجز القطارات المكيفة والفاخرة الاستفادة من الخدمة الصوتية من خلال الرقم 1661 عند الاتصال عبر الهاتف المحمول، بينما يمكن الاتصال على الرقم 09000661 من الهاتف الأرضي، وتتيح الهيئة الحجز من خلال هذه الخدمة قبل موعد السفر بمدة تصل إلى 15 يومًا وحتى قبل قيام القطار بساعة.

ويمنح هذا الخيار الركاب وسيلة إضافية للحصول على التذاكر في إطار تعدد قنوات الحجز التي توفرها الهيئة، خصوصًا للراغبين في إجراء الحجز دون الاعتماد على شبابيك التذاكر الموجودة داخل المحطات.

كيف يمكن دفع تذاكر القطارات إلكترونيًا؟

تتعدد وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة أمام الركاب بحسب قناة الحجز المستخدمة، إذ يمكن استخدام بطاقات Visa وMastercard في شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية، كما يمكن الدفع باستخدام البطاقات البنكية عند الحجز من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول.

وتتوافر كذلك إمكانية الدفع الإلكتروني لدى التجار التابعين لشركات التحصيل المتعاقدة مع الهيئة، إلى جانب إمكانية السداد نقديًا من خلال هذه المنافذ، وهو ما يوفر بدائل متعددة أمام الركاب الراغبين في إتمام عملية شراء التذاكر خارج المحطات.

السكة الحديد توسع قنوات حجز التذاكر

تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تطوير الخدمات المقدمة لجمهور الركاب من خلال التوسع في قنوات حجز تذاكر السفر وتوفير وسائل متعددة للدفع، بما يستهدف تسهيل إجراءات السفر وإتاحة بدائل مختلفة أمام المواطنين.

ويأتي تعدد وسائل الحجز والدفع في إطار جهود الهيئة لتقليل التكدس أمام شبابيك الحجز داخل المحطات، من خلال إتاحة خدمات يمكن تنفيذها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول ووكلاء البيع ومكاتب المدينة والخدمة الصوتية وماكينات الحجز الذاتي، إلى جانب منافذ الحجز التقليدية الموجودة في المحطات.

اسعار تذاكر القطارات بعد تحريك البنزين

وتتيح هذه المنظومة للراكب خيارات متنوعة تبدأ من شباك التذاكر التقليدي ولا تنتهي عند وسائل الحجز الإلكتروني، مع توفير أكثر من وسيلة لسداد قيمة التذكرة، سواء نقديًا أو إلكترونيًا باستخدام البطاقات المصرفية، بما يساعد على جعل إجراءات حجز تذاكر القطارات أكثر مرونة بالنسبة إلى جمهور المسافرين.

وتستمر الهيئة في تطوير الخدمات المقدمة للركاب والتوسع في قنوات الحجز والدفع، بما يساعد على تسهيل حصول المواطنين على تذاكر السفر والحد من التكدس داخل المحطات، مع توفير وسائل مختلفة يمكن للراكب الاختيار بينها وفقًا لطريقة الحجز والدفع التي تناسبه.

حجز تذاكر القطارات طرق حجز تذاكر القطارات تذاكر القطارات 2026 حجز تذاكر السكة الحديد حجز قطارات مصر حجز تذاكر القطارات أونلاين موقع سكك حديد مصر تطبيق سكك حديد مصر أسعار تذاكر القطارات وسائل دفع تذاكر القطارات حجز تذاكر القطارات بالموبايل رقم حجز تذاكر القطارات الخدمة الصوتية للسكك الحديدية ماكينات حجز تذاكر القطارات مواعيد حجز تذاكر القطارات وكلاء حجز تذاكر القطارات تذاكر السكة الحديد إلكترونيًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

في أولى ودياته بمعسكر مراكش ..... المصري يخسر أمام نهضة الزمامرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين

في أولى ودياته بمعسكر مراكش.. المصري يخسر أمام نهضة الزمامرة بثلاثية

رئيس جامعة بورسعيد: نعمل على إعداد قيادات شابة وتحقيق الرضا الوظيفي.. ونؤكد احترام التقاليد

رئيس جامعة بورسعيد: نستمع للجميع بكل حيادية.. والتدريب المستمر واكتشاف المجتهدين

بدء المرحلة الثانية لإصلاح المعدات والسيارات لدعم منظومة العمل والخدمات

محافظ بورسعيد يبحث بدء إصلاح ورفع كفاءة 63 معدة وسيارة

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد