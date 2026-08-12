7 طرق لحجز تذاكر القطارات في مصر.. ووسائل الدفع المتاحة

حجز تذاكر القطارات .. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة 7 طرق مختلفة أمام الركاب لحجز تذاكر السفر على مختلف القطارات، في إطار إجراءات تستهدف تسهيل حصول المواطنين على التذاكر وتوفير بدائل متعددة للحجز، بما يساعد على تقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر داخل المحطات ويمنح الركاب فرصة اختيار وسيلة الحجز الأنسب لهم قبل موعد السفر.

وتتيح الهيئة للركاب الاختيار بين الحجز المباشر من المحطات، والحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول، إلى جانب مجموعة من الوسائل الأخرى التي تشمل وكلاء البيع وشركات التحصيل الإلكتروني والخدمة الصوتية ومكاتب المدينة وماكينات الحجز الذاتي، بما يوفر قنوات متعددة للحصول على تذاكر القطارات وفقًا للوسيلة الأكثر ملاءمة لكل راكب.

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ما هي طرق حجز تذاكر القطارات في مصر؟

تتضمن منظومة حجز تذاكر السفر التي تتيحها الهيئة القومية لسكك حديد مصر 7 وسائل رئيسية يمكن للركاب الاعتماد عليها، وتأتي هذه الوسائل في إطار التوسع في منافذ وخدمات الحجز بهدف تيسير إجراءات السفر والحد من التكدس داخل المحطات، وتتمثل طرق الحجز في الآتية.

أولًا، يمكن للركاب حجز تذاكر السفر من خلال شبابيك التذاكر الموجودة في محطات هيئة السكك الحديدية، وهي الوسيلة التقليدية المباشرة التي تتيح للمسافر الحصول على التذكرة من منافذ الحجز التابعة للهيئة داخل المحطات.

ثانيًا، يمكن حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، بما يتيح للركاب إتمام إجراءات الحجز إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى شباك التذاكر داخل المحطة.

ثالثًا، تتوافر إمكانية الحجز من خلال تطبيق Egyptian National Railways المتاح على متجري «جوجل بلاي» و«آب ستور»، وهو ما يوفر للركاب وسيلة إلكترونية أخرى لاختيار الرحلات وإتمام إجراءات حجز التذاكر باستخدام الهاتف المحمول.

رابعًا، يمكن الحصول على تذاكر السفر من خلال وكلاء البيع وشركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، وتشمل هذه الجهات فوري، وخالص، والأهلي ممكن، وأمان، وضامن، وماجيك باي، وخدماتي، وأو باي، وطلقة، وكاش كول، ومصاري، وأموال، وموجة، وسمارت باي، ووقتي، بما يتيح للركاب الاستفادة من منافذ متعددة خارج محطات السكك الحديدية.

خامسًا، تتيح الهيئة الخدمة الصوتية لحجز القطارات المكيفة والفاخرة، وذلك من خلال الرقم 1661 عبر الهاتف المحمول، أو الرقم 09000661 من الهاتف الأرضي، ويمكن استخدام هذه الخدمة قبل موعد السفر بمدة تصل إلى 15 يومًا وحتى قبل قيام القطار بساعة، وهو ما يمنح الركاب وسيلة إضافية لإجراء الحجز دون التوجه إلى شباك التذاكر.

سادسًا، يمكن للركاب الحجز من خلال مكاتب المدينة المنتشرة خارج محطات السكك الحديدية، ويصل عدد هذه المكاتب إلى 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية، وهو ما يوسع نطاق منافذ بيع التذاكر ويتيح للمواطنين إنجاز إجراءات الحجز بعيدًا عن المحطات الرئيسية.

سابعًا، تتوافر ماكينات الحجز الذاتي TVM في عدد من المحطات الرئيسية، وتوفر هذه الماكينات وسيلة إضافية للركاب للحصول على تذاكر السفر، ضمن توجه الهيئة إلى زيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية والذاتية في تقديم خدمات السكك الحديدية.

ما وسائل دفع قيمة تذاكر القطارات

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة وسائل لسداد قيمة تذاكر القطارات، بما يتناسب مع اختلاف طرق الحجز وتنوع منافذ الحصول على التذاكر، وتشمل وسائل الدفع السداد النقدي إلى جانب وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية.

ويمكن للركاب سداد قيمة التذاكر نقديًا من خلال شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، وهي الوسيلة التي تظل متاحة للراغبين في إتمام عملية شراء التذكرة وسداد قيمتها بشكل مباشر في منافذ الحجز.

كما يمكن السداد إلكترونيًا باستخدام بطاقات Visa وMastercard في شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية، وهو ما يوفر للركاب خيارًا إضافيًا عند شراء التذاكر بدلًا من الاعتماد على الدفع النقدي فقط.

وتتيح الهيئة كذلك سداد قيمة التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول باستخدام البطاقات البنكية، بما يسمح للراكب بإتمام عملية الدفع إلكترونيًا أثناء الحجز عن بُعد، دون الحاجة إلى التوجه إلى المحطة لإتمام عملية السداد.

أما بالنسبة إلى وكلاء البيع وشركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، فيمكن للركاب سداد قيمة التذاكر نقديًا أو إلكترونيًا باستخدام بطاقات Visa وMastercard المتاحة لدى التجار التابعين لشركات التحصيل المتعاقدة مع الهيئة، وهو ما يوفر مرونة إضافية للراغبين في شراء التذاكر من هذه المنافذ.

لماذا أتاحت السكة الحديد 7 طرق لحجز التذاكر

تأتي إتاحة 7 وسائل لحجز تذاكر القطارات ضمن إجراءات الهيئة القومية لسكك حديد مصر الرامية إلى تسهيل حصول جمهور الركاب على التذاكر وتوفير أكثر من قناة للحجز، بحيث لا يقتصر الحصول على التذكرة على شبابيك المحطات فقط، وإنما يمتد إلى الوسائل الإلكترونية ومنافذ البيع الخارجية والخدمة الصوتية وماكينات الحجز الذاتي.

وتساعد تعدد قنوات الحجز على منح الراكب فرصة اختيار الوسيلة التي تتناسب مع ظروفه، سواء كان يفضل الحجز المباشر من المحطة، أو استخدام الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو الاستعانة بأحد وكلاء البيع وشركات التحصيل الإلكتروني، أو استخدام الخدمة الصوتية، أو التوجه إلى أحد مكاتب المدينة، أو الاستفادة من ماكينات الحجز الذاتي المتاحة في عدد من المحطات الرئيسية.

ما أرقام حجز تذاكر القطارات بالخدمة الصوتية

يمكن للراغبين في حجز القطارات المكيفة والفاخرة الاستفادة من الخدمة الصوتية من خلال الرقم 1661 عند الاتصال عبر الهاتف المحمول، بينما يمكن الاتصال على الرقم 09000661 من الهاتف الأرضي، وتتيح الهيئة الحجز من خلال هذه الخدمة قبل موعد السفر بمدة تصل إلى 15 يومًا وحتى قبل قيام القطار بساعة.

ويمنح هذا الخيار الركاب وسيلة إضافية للحصول على التذاكر في إطار تعدد قنوات الحجز التي توفرها الهيئة، خصوصًا للراغبين في إجراء الحجز دون الاعتماد على شبابيك التذاكر الموجودة داخل المحطات.

كيف يمكن دفع تذاكر القطارات إلكترونيًا؟

تتعدد وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة أمام الركاب بحسب قناة الحجز المستخدمة، إذ يمكن استخدام بطاقات Visa وMastercard في شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية، كما يمكن الدفع باستخدام البطاقات البنكية عند الحجز من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول.

وتتوافر كذلك إمكانية الدفع الإلكتروني لدى التجار التابعين لشركات التحصيل المتعاقدة مع الهيئة، إلى جانب إمكانية السداد نقديًا من خلال هذه المنافذ، وهو ما يوفر بدائل متعددة أمام الركاب الراغبين في إتمام عملية شراء التذاكر خارج المحطات.

السكة الحديد توسع قنوات حجز التذاكر

تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تطوير الخدمات المقدمة لجمهور الركاب من خلال التوسع في قنوات حجز تذاكر السفر وتوفير وسائل متعددة للدفع، بما يستهدف تسهيل إجراءات السفر وإتاحة بدائل مختلفة أمام المواطنين.

ويأتي تعدد وسائل الحجز والدفع في إطار جهود الهيئة لتقليل التكدس أمام شبابيك الحجز داخل المحطات، من خلال إتاحة خدمات يمكن تنفيذها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول ووكلاء البيع ومكاتب المدينة والخدمة الصوتية وماكينات الحجز الذاتي، إلى جانب منافذ الحجز التقليدية الموجودة في المحطات.

وتتيح هذه المنظومة للراكب خيارات متنوعة تبدأ من شباك التذاكر التقليدي ولا تنتهي عند وسائل الحجز الإلكتروني، مع توفير أكثر من وسيلة لسداد قيمة التذكرة، سواء نقديًا أو إلكترونيًا باستخدام البطاقات المصرفية، بما يساعد على جعل إجراءات حجز تذاكر القطارات أكثر مرونة بالنسبة إلى جمهور المسافرين.

وتستمر الهيئة في تطوير الخدمات المقدمة للركاب والتوسع في قنوات الحجز والدفع، بما يساعد على تسهيل حصول المواطنين على تذاكر السفر والحد من التكدس داخل المحطات، مع توفير وسائل مختلفة يمكن للراكب الاختيار بينها وفقًا لطريقة الحجز والدفع التي تناسبه.