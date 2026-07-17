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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار جديد من السكة الحديد.. كيفية حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا وطرق السداد

حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا
حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا
عبد العزيز جمال

أتاحت هيئة السكة الحديد حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا حتى قبل موعد السفر بـ12 ساعة فقط، في خطوة جديدة تستهدف تسهيل إجراءات السفر أمام ملايين الركاب، وذلك بعدما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد الحجز الإلكتروني للقطارات المكيفة، ضمن خطتها للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي القرار في إطار جهود وزارة النقل لتحديث منظومة حجز تذاكر القطارات، حيث أصبح بإمكان المسافرين حجز المقاعد إلكترونيًا قبل موعد الرحلة بخمسة عشر يومًا وحتى 12 ساعة فقط قبل قيام القطار، بدلًا من المهلة السابقة التي كانت تنتهي قبل 24 ساعة من موعد الانطلاق.

أسعار تذاكر القطارات

حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا حتى قبل السفر بـ12 ساعة

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن القرار الجديد يمنح الركاب مرونة أكبر في حجز تذاكر السفر، خاصة للمسافرين الذين يحددون مواعيد رحلاتهم في اللحظات الأخيرة.

وأوضحت الهيئة أن السكة الحديد تتيح حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو عبر التطبيق الإلكتروني المخصص للهواتف الذكية (ENR)، مع استمرار إمكانية الحجز قبل السفر بخمسة عشر يومًا، وحتى قبل تحرك القطار بـ12 ساعة فقط.

ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل الحصول على التذاكر وتقليل الضغط على شبابيك الحجز داخل المحطات، بما يواكب خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.

خدمات التطبيق الإلكتروني للهيئة

أوضحت الهيئة أن التطبيق الرسمي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات للمسافرين، ولا يقتصر على حجز التذاكر فقط.

ويتيح التطبيق:

  • حجز تذاكر القطارات المكيفة.
  • حجز تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة.
  • حجز قطارات التهوية الديناميكية.
  • الاستعلام عن مواعيد القطارات.
  • معرفة الخدمات المتاحة على مختلف الخطوط.
  • متابعة بيانات الرحلات بسهولة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمات تسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين، وتساعد على تنظيم عملية السفر بشكل أكثر كفاءة.

طرق السداد الإلكتروني

ضمن خدماتها الرقمية، وفرت الهيئة أكثر من وسيلة لسداد قيمة التذاكر إلكترونيًا، حيث يمكن للمواطنين الدفع باستخدام:

  • بطاقات الائتمان.
  • بطاقات الخصم المباشر.
  • بطاقات "ميزة".
  • الحسابات البنكية المعتمدة.

وتتيح هذه الوسائل إتمام عملية الحجز بالكامل دون الحاجة إلى التوجه لمحطات القطارات أو الوقوف في طوابير شبابيك التذاكر.
 

السكة الحديد تواصل التحول الرقمي

يأتي قرار السكة الحديد تتيح حجز التذاكر إلكترونيًا ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة حجز وصرف التذاكر، والتي تستهدف تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين.

وأكدت الهيئة أن التوسع في الخدمات الإلكترونية يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية التطوير، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات وتحسين تجربة السفر لجميع الركاب.

كما يسهم النظام الإلكتروني في الحد من التكدس داخل المحطات، خاصة خلال مواسم الإجازات والأعياد، التي تشهد إقبالًا كبيرًا على السفر بالقطارات.

خطوات حجز تذاكر القطارات عبر التطبيق

يمكن للمواطنين حجز التذاكر بسهولة من خلال التطبيق الرسمي للهيئة باتباع الخطوات التالية:

  1. تحميل التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر (ENR).
  2. إنشاء حساب جديد باستخدام الاسم والبريد الإلكتروني والرقم القومي.
  3. اختيار محطة القيام ومحطة الوصول.
  4. تحديد تاريخ السفر.
  5. اختيار القطار المناسب.
  6. تحديد المقعد المطلوب من المقاعد المتاحة.
  7. سداد قيمة التذكرة إلكترونيًا.
  8. استلام التذكرة الإلكترونية على الهاتف المحمول.

وتؤكد الهيئة أن التذكرة الإلكترونية الصادرة عبر التطبيق معتمدة ويمكن استخدامها مباشرة عند استقلال القطار.

مزايا الحجز الإلكتروني

توفر خدمة الحجز الإلكتروني العديد من المزايا للمسافرين، أبرزها:

  • الحجز في أي وقت ومن أي مكان.
  • تقليل الزحام داخل المحطات.
  • معرفة مواعيد القطارات لحظة بلحظة.
  • متابعة أسعار التذاكر.
  • إدارة الحجوزات.
  • إمكانية تعديل أو إلغاء الحجز وفق الضوابط المنظمة.

وتسهم هذه الخدمات في جعل تجربة السفر أكثر سهولة وتنظيمًا، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية.

دعم خطة تطوير السكك الحديدية

يمثل القرار الجديد جزءًا من خطة شاملة لتحديث قطاع السكك الحديدية، التي تشمل تطوير البنية التحتية، وتحديث أسطول القطارات، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف الخدمات المقدمة للركاب.
 

تذاكر القطارات

وتؤكد وزارة النقل أن التحول الرقمي في خدمات الحجز يأتي بالتوازي مع مشروعات تطوير المحطات والقطارات، بهدف رفع مستوى الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الأمان والراحة للمسافرين.

يوفر القرار الجديد مرونة أكبر للمواطنين، خاصة الذين يحتاجون إلى السفر بشكل مفاجئ، إذ أصبح بإمكانهم حجز التذكرة إلكترونيًا حتى قبل موعد انطلاق القطار بـ12 ساعة فقط، بدلًا من انتهاء الحجز الإلكتروني قبل يوم كامل كما كان معمولًا به سابقًا.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، وتقليل التكدس داخل محطات السكك الحديدية، وتحسين تجربة السفر لملايين الركاب.

 

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