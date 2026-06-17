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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طرق حجز تذاكر القطارات..السكة الحديد توفر 7 وسائل للحجز وخيارات دفع إلكترونية متنوعة

الهيئة القومية لسكك حديد مصر
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
حسام الفقي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة عدد متنوع من وسائل حجز تذاكر السفر على جميع القطارات، إلى جانب توفير خيارات متعددة لسداد قيمة التذاكر، بما يسهم في التيسير على المواطنين والحد من التكدس أمام شبابيك الحجز بالمحطات.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، واستمرار جهود التطوير والتحديث بكافة قطاعات النقل، وفي مقدمتها قطاع السكك الحديدية.

الحصول على تذاكر السفر من خلال عدة قنوات

وأكدت الهيئة أن الركاب يمكنهم الحصول على تذاكر السفر من خلال عدة قنوات مختلفة تشمل:

- الحجز عبر شبابيك التذاكر المنتشرة بمختلف محطات الهيئة على مستوى الجمهورية.

- الحجز إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

- الحجز عبر تطبيق الهاتف المحمول «Egyptian National Railways» المتاح على متاجر التطبيقات الإلكترونية.

- الحجز من خلال وكلاء البيع التابعين لشركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، وتشمل: فوري، خالص، الأهلي ممكن، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، مصاري، أموال، موجة، سمارت باي، ووقتي.

- حجز تذاكر القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الخدمة الصوتية عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو الرقم 09000661 من الهاتف الأرضي، وذلك قبل موعد قيام القطار بـ15 يومًا وحتى ساعة واحدة قبل التحرك.

- الحجز من خلال مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات والبالغ عددها 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

- استخدام ماكينات الحجز الذاتي (TVM) المتوفرة ببعض المحطات الرئيسية.

وأوضحت الهيئة أن منظومة الدفع تشمل عدة خيارات مرنة لتلبية احتياجات مختلف فئات الركاب، حيث يمكن السداد نقديًا عبر شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، كما تم إتاحة الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (Visa وMastercard) في المحطات الرئيسية.

كما يمكن للركاب سداد قيمة التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهاتف المحمول باستخدام بطاقات الدفع، بالإضافة إلى إمكانية السداد نقديًا أو إلكترونيًا لدى وكلاء البيع المعتمدين.

وشددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على استمرارها في تطوير خدمات الحجز والدفع وتقديم أفضل مستوى من الخدمة لجمهور الركاب، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المواطنين سنويًا، وهو ما انعكس على تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة خلال السنوات الأخيرة.

وزارة النقل السكك الحديدية الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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