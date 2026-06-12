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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق 2026 .. التقديم متاح الآن في الجامعات الأهلية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2026، بدأت الجامعات الأهلية في الإعلان عن فتح باب التقديم المبكر للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والبرامج الأكاديمية المختلفة؛ استعدادا للعام الدراسي الجديد 2026-2027، في إطار التوسع الكبير الذي تشهده منظومة التعليم الجامعي في مصر، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

الكليات والبرامج المتاحة في  الجامعات الأهلية 2026-2027:

تتنوع الكليات والبرامج المتاحة داخل الجامعات الأهلية، ومنها، كليات: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة (Pharm-D)، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: الهندسة (برامج الميكاترونكس، البناء والتشييد، العمارة المستدامة)، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب، إدارة الأعمال، الألسن واللغات التطبيقية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الفنون التطبيقية، الفنون والفنون التطبيقية.

المصروفات الدراسية في الجامعات الأهلية (سنوياً) للعام 2025-2026

الطب البشري: 150,000 - 165,000 جنيه.

طب الأسنان: 120,000 - 145,000 جنيه.

العلاج الطبيعي: 80,000 - 110,000 جنيه.

الهندسة: 65,000 - 80,000 جنيه.

حاسبات ومعلومات/الذكاء الاصطناعي: 55,000 - 80,000 جنيه.

(إعلام، تمريض، علوم)، : تبدأ من 55,000 جنيه.

واعتمدت وزارة التعليم العالي رسميا، قائمة الجامعات الأهلية، حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات التعليمية الوهمية.

ننشر قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة 2026

الجامعات الأهلية وتضم (32) جامعة أهلية وهي على النحو التالي:
1. جامعة الملك سلمان الدولية.
2. جامعة العلمين الدولية.
3. جامعة الجلالة.
4. جامعة المنصورة الجديدة.
5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
6. جامعة النيل الأهلية.
7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
8. جامعة مصر للمعلوماتية.
9. جامعة حلوان الأهلية.
10. جامعة المنصورة الأهلية.
11. جامعة بنها الأهلية.
12. جامعة المنوفية الأهلية.
13. جامعة بني سويف الأهلية.
14. جامعة أسيوط الأهلية.
15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.
16. جامعة المنيا الأهلية.
17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
18. جامعة الإسكندرية الأهلية.
19. جامعة الزقازيق الأهلية.
20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.
21. جامعة السويس الأهلية.
22. جامعة دمنهور الأهلية.
23. جامعة القاهرة الأهلية.
24. جامعة عين شمس الأهلية.
25. جامعة سوهاج الأهلية.
26. جامعة كفر الشيخ الأهلية.
27. جامعة الوادي الجديد الأهلية.
28. جامعة الفيوم الأهلية.
29. جامعة طنطا الأهلية.
30. جامعة الأقصر الأهلية.
31. جامعة دمياط الأهلية.
32. جامعة مدينة السادات الأهلية.

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