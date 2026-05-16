تنسيق الجامعات 2026 .. قدم الآن في جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب التسجيل المبكر للالتحاق بكليات الجامعة وذلك لطلاب الثانوية العامة 2026 وكذلك الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

ويمكن تسجيل طلب الالتحاق أون لاين عبر موقع الجامعة فور إتاحته لضمان فرصة الالتحاق بكليات الجامعة مع اعلان الحدود الدنيا للجامعات الأهلية من مجلس الجامعات الأهلية وبعد اجراء التنسيق الداخلى.

وتقدم جامعة حلوان الأهلية 23 برنامجًا أكاديميًا متخصصًا داخل 9 كليات متنوعة، تغطي قطاعات الطب، الهندسة، التكنولوجيا، الفنون، والعلوم الإنسانية، بما يعكس التوجه الوطني نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وتضم الجامعة كليات: الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الفنون والفنون التطبيقية، العلوم، وكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال.