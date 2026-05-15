تعديل زمن امتحان الترم الثاني في مادة اللغة العربية لطلاب 3 ابتدائي

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، عن صدور تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنص على تعديل زمن امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي ، ليصبح ساعتين كاملين بدل ساعة ونصف.

وقالت المدارس : أن تعديل زمن امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي ، جاء بناءً على مواصفات الورقة الامتحانية الجديدة الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لضمان مصلحة أولادنا وإعطائهم الوقت الكافي للتركيز والإجابة

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس ابتداءا من غد السبت 16 مايو 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي محافظة القاهرة تم إعلانه رسميا ، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي الامتحانات من 16 إلى 18 مايو ، ويؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، امتحاناتهم في الفترة من 16 إلى 20 مايو

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي محافظة الجيزة ، فهي كالتالي :

الصف الأول (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.

الصف الثاني والثالث (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.

الصف الثالث الابتدائي (عام – مكفوفين – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الاثنين 18 مايو 2026.

الصف الرابع الابتدائي (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين – صم وضعاف سمع) + السابع (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

الصف السادس (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع) + الثامن (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الإعدادي

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الإعدادي محافظة القاهرة ، فقد تقرر أن تكون امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي في الفترة من 16 إلى 20 مايو، ، في حين تعقد امتحانات النقل الإعدادي المهني من 16 إلى 21 مايو

وبخصوص موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الإعدادي محافظة الجيزة فهي كالتالي:

الصف الأول الإعدادي (عام – صم – مكفوفين – مهني): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

الصف الثاني الإعدادي (عام – صم – مكفوفين – مهني): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

الشهادة الإعدادية (العامة – مهني – مكفوفين – صم): من الخميس 4 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني محافظة القاهرة (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) تقرر أن يكون خلال الفترة من 4 إلى 11 يونيو

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني محافظة الجيزة (العامة – مهني – مكفوفين – صم): من الخميس 4 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 أولى ثانوي

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 أولى ثانوي محافظة القاهرة ، فقد تقرر رسميا أن تكون خلال الفترة من 16 إلى 24 مايو

بينما تقرر أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2026 أولى ثانوي محافظة الجيزة كالتالي:

الصف الأول الثانوي العام: من السبت 16 مايو إلى السبت 23 مايو 2026.

الصف الأول الثانوي (صم): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

الصف الأول الثانوي (مكفوفين): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 تانية ثانوي

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 تانية ثانوي محافظة القاهرة ، خلال الفترة من 16 إلى 24 مايو

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 تانية ثانوي محافظة الجيزة ، فهي كالتالي: