قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية السوري: القبض على نائب رئيس أركان الجيش وضابط كبير آخر في نظام المخلوع بشار
حكم اسكتلندي تحت حماية الشرطة بعد تهديدات إلكترونية بسبب ركلة جزاء لسيلتيك
ليفربول يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام أستون فيلا
شرارة تجر الباقي | عز العرب: بعض الشركات لا تطبق قواعد الائتمان
وزير الأوقاف: مصر بقيادة الرئيس السيسي تدعم كل ما يعزز الارتباط بكتاب الله
تنسيق الجامعات 2026 .. القاهرة الأهلية تتيح التقديم للطلاب| سجل الآن
خطوات سهلة من بيتك.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي
مفيش نص بالنص .. ياسمين عز : إنتي كعروسة تاخدي العريس بشنطة هدومه
تزوير رسمي .. محمود حجازي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع طليقته
‎الخطيب يهنئ رجال السلة بالفوز بـ دوري السوبر والثلاثية المحلية‎
الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي
ترامب يحذر تايوان من اتخاذ خطوات باتجاه الاستقلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعديل زمن امتحان الترم الثاني في مادة اللغة العربية لطلاب 3 ابتدائي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، عن صدور تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنص على تعديل زمن امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي ، ليصبح ساعتين كاملين بدل ساعة ونصف.

وقالت المدارس : أن  تعديل زمن امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي ، جاء  بناءً على مواصفات الورقة الامتحانية الجديدة الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لضمان مصلحة أولادنا وإعطائهم الوقت الكافي للتركيز والإجابة

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس ابتداءا من غد السبت 16 مايو 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي 

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي محافظة القاهرة تم إعلانه رسميا ، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي الامتحانات من 16 إلى 18 مايو ، ويؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، امتحاناتهم في الفترة من 16 إلى 20 مايو

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي محافظة الجيزة ، فهي كالتالي :

  • الصف الأول (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.
  • الصف الثاني والثالث (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.
  • الصف الثالث الابتدائي (عام – مكفوفين – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الاثنين 18 مايو 2026.
  • الصف الرابع الابتدائي (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
  • الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين – صم وضعاف سمع) + السابع (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
  • الصف السادس (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع) + الثامن (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الإعدادي

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الإعدادي محافظة القاهرة ، فقد تقرر أن تكون امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي في الفترة من 16 إلى 20 مايو، ، في حين تعقد امتحانات النقل الإعدادي المهني من 16 إلى 21 مايو 

وبخصوص موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الإعدادي محافظة الجيزة فهي كالتالي:

  • الصف الأول الإعدادي (عام – صم – مكفوفين – مهني): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
  • الصف الثاني الإعدادي (عام – صم – مكفوفين – مهني): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
  • الشهادة الإعدادية (العامة – مهني – مكفوفين – صم): من الخميس 4 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني محافظة القاهرة (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) تقرر أن يكون خلال الفترة من 4 إلى 11 يونيو

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني محافظة الجيزة (العامة – مهني – مكفوفين – صم): من الخميس 4 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 أولى ثانوي 

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 أولى ثانوي محافظة القاهرة ، فقد تقرر رسميا أن تكون خلال الفترة من 16 إلى 24 مايو

بينما تقرر أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2026 أولى ثانوي محافظة الجيزة كالتالي:

  • الصف الأول الثانوي العام: من السبت 16 مايو إلى السبت 23 مايو 2026.
  • الصف الأول الثانوي (صم): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.
  • الصف الأول الثانوي (مكفوفين): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 تانية ثانوي

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 تانية ثانوي محافظة القاهرة ، خلال الفترة من 16 إلى 24 مايو

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 تانية ثانوي محافظة الجيزة ، فهي كالتالي:

  • الصف الثاني الثانوي العام: من السبت 16 مايو إلى السبت 23 مايو 2026.
  • الصف الثاني الثانوي (صم): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.
  •  الصف الثاني الثانوي (مكفوفين): من الأحد 17 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل زمن امتحان اللغة العربية المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يهنئ المنصورة لتكريمها من أفضل 10 أكاديميات لـ Cisco بالجامعات المصرية

الفاعليات

لأول مرة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.. اختبارات الاستماع والمحادثة إلكترونيًا لطلاب الترجمة

مصادرة سماعات

الدقهلية : ضبط ومصادرة 45 قطعة في حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين

بالصور

أفضل طرق علاج حمو النيل في فصل الصيف

حمو النيل
حمو النيل
حمو النيل

البامية والكوليسترول .. ماذا يحدث لدهون الد. م عند تناولها؟

كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟

أضرار التدخين على البروستاتا.. ماذا يحدث لها عند شرب السجائر؟

التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد