أفضل طرق علاج حمو النيل في فصل الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق خلال فصل الصيف، يعاني كثيرون من ظهور الطفح الحراري أو ما يُعرف بـ«حمو النيل»، وهو طفح جلدي مزعج يسبب الحكة والاحمرار والشعور بالوخز، خاصة لدى الأطفال والأشخاص الذين يتعرضون للحرارة لفترات طويلة.

ما هو حمو النيل؟

وبحسب تقرير نشره موقع Medical News Today، فإن هناك عدة علاجات منزلية بسيطة يمكن أن تساعد في تهدئة الجلد وتسريع اختفاء حمو النيل خلال أيام قليلة.



ويحدث الطفح الحراري أو «حمو النيل» نتيجة انسداد قنوات العرق، ما يؤدي إلى احتباس العرق تحت الجلد وظهور حبوب صغيرة حمراء مصحوبة بالحكة أو الحرقان.

وقد يظهر الطفح في أي منطقة بالجسم، خاصة الرقبة، الظهر، الصدر، وتحت الإبطين.

طرق منزلية لعلاج الطفح الحراري

ـ الكمادات الباردة:

تساعد الكمادات الباردة أو أكياس الثلج الملفوفة بمنشفة على تهدئة الالتهاب وتقليل الحكة والتورم.

وينصح بوضع الكمادة لمدة من 5 إلى 10 دقائق ثم إزالتها لفترة مماثلة قبل إعادة استخدامها.

ـ الاستحمام بالماء البارد:

الاستحمام بماء بارد أو فاتر يساعد على خفض حرارة الجسم وتهدئة الجلد، كما يمكن أن يساهم التقشير اللطيف في فتح المسام المسدودة.

ـ استخدام المراوح والتكييف:

الحفاظ على برودة الجو من أهم خطوات علاج حمو النيل، لذلك يُفضل استخدام المراوح أو التكييف لتقليل التعرق ومنع تهيج الجلد.

ـ ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة:

الملابس الواسعة المصنوعة من القطن تسمح بمرور الهواء وتقلل احتكاك الجلد، ما يساعد على سرعة الشفاء.

ـ جل الصبار «الألوفيرا»:

يتميز جل الألوفيرا بخصائص مهدئة ومضادة للالتهاب، وقد يساعد في تخفيف الحكة والاحمرار الناتج عن الطفح الحراري.

ـ شرائح الخيار:

الخيار البارد يساعد على تبريد الجلد وتقليل الشعور بالحرقان، ويمكن وضع شرائح الخيار على المنطقة المصابة لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

ـ حمام الشوفان:

الشوفان يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب والحكة، لذلك يمكن إضافة الشوفان المطحون إلى ماء الاستحمام للمساعدة في تهدئة الجلد.

ـ مضادات الهيستامين:

يمكن لبعض أدوية الحساسية المتاحة دون وصفة طبية أن تساعد في تقليل الحكة والتورم، لكن بعض الأنواع قد تسبب النعاس.

ـ كريم الهيدروكورتيزون:

يساعد كريم الهيدروكورتيزون على تخفيف الالتهاب والحكة، لكن يجب استخدامه بحذر خاصة للأطفال وتجنب وضعه تحت الحفاضات.

ـ لوشن الكالامين:

يُستخدم لوشن الكالامين لتقليل الحكة وتهدئة الجلد، لكنه قد يسبب جفافًا للبشرة لذلك يُفضل استخدام مرطب معه.

ـ خل التفاح المخفف:

رغم عدم وجود أدلة علمية قوية، يعتقد بعض الخبراء أن خل التفاح المخفف بالماء قد يساعد في تهدئة التهابات الجلد بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

ـ شرب الماء بكثرة:

الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب الماء البارد يساعد على خفض حرارة الجسم وتقليل التعرق.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ورغم أن الطفح الحراري يختفي غالبًا خلال يومين، إلا أن بعض الحالات تستدعي استشارة الطبيب، مثل:

ـ استمرار الطفح لأكثر من أسبوع.

ـ ظهور حمى أو ألم شديد.

ـ خروج إفرازات صفراء أو خضراء من الطفح.

ـ انتشار الطفح بسرعة.

ـ صعوبة التنفس أو تورم الوجه، وهي علامات قد تشير إلى حساسية شديدة.

كيف يمكن الوقاية من حمو النيل؟

وينصح الخبراء بعدة خطوات للوقاية من الطفح الحراري، منها:

ـ تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة.

ـ ارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

ـ الحفاظ على برودة الجسم.

ـ الاستحمام بعد التعرق الشديد.

ـ شرب كميات كافية من الماء.