قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ذعر المواطنين .. تطور مثير في ظهور سمكة القرش بشواطئ القصير
وزير الداخلية السوري: القبض على نائب رئيس أركان الجيش وضابط كبير آخر في نظام المخلوع بشار
حكم اسكتلندي تحت حماية الشرطة بعد تهديدات إلكترونية بسبب ركلة جزاء لسيلتيك
ليفربول يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام أستون فيلا
شرارة تجر الباقي | عز العرب: بعض الشركات لا تطبق قواعد الائتمان
وزير الأوقاف: مصر بقيادة الرئيس السيسي تدعم كل ما يعزز الارتباط بكتاب الله
تنسيق الجامعات 2026 .. القاهرة الأهلية تتيح التقديم للطلاب| سجل الآن
خطوات سهلة من بيتك.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي
مفيش نص بالنص .. ياسمين عز : إنتي كعروسة تاخدي العريس بشنطة هدومه
تزوير رسمي .. محمود حجازي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع طليقته
‎الخطيب يهنئ رجال السلة بالفوز بـ دوري السوبر والثلاثية المحلية‎
الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل طرق علاج حمو النيل في فصل الصيف

حمو النيل
حمو النيل
آية التيجي

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق خلال فصل الصيف، يعاني كثيرون من ظهور الطفح الحراري أو ما يُعرف بـ«حمو النيل»، وهو طفح جلدي مزعج يسبب الحكة والاحمرار والشعور بالوخز، خاصة لدى الأطفال والأشخاص الذين يتعرضون للحرارة لفترات طويلة.

ما هو حمو النيل؟

وبحسب تقرير نشره موقع Medical News Today، فإن هناك عدة علاجات منزلية بسيطة يمكن أن تساعد في تهدئة الجلد وتسريع اختفاء حمو النيل خلال أيام قليلة.
 

ويحدث الطفح الحراري أو «حمو النيل» نتيجة انسداد قنوات العرق، ما يؤدي إلى احتباس العرق تحت الجلد وظهور حبوب صغيرة حمراء مصحوبة بالحكة أو الحرقان.

وقد يظهر الطفح في أي منطقة بالجسم، خاصة الرقبة، الظهر، الصدر، وتحت الإبطين.

حمو النيل

طرق منزلية لعلاج الطفح الحراري

ـ الكمادات الباردة:
تساعد الكمادات الباردة أو أكياس الثلج الملفوفة بمنشفة على تهدئة الالتهاب وتقليل الحكة والتورم.
وينصح بوضع الكمادة لمدة من 5 إلى 10 دقائق ثم إزالتها لفترة مماثلة قبل إعادة استخدامها.

ـ الاستحمام بالماء البارد:
الاستحمام بماء بارد أو فاتر يساعد على خفض حرارة الجسم وتهدئة الجلد، كما يمكن أن يساهم التقشير اللطيف في فتح المسام المسدودة.

ـ استخدام المراوح والتكييف:
الحفاظ على برودة الجو من أهم خطوات علاج حمو النيل، لذلك يُفضل استخدام المراوح أو التكييف لتقليل التعرق ومنع تهيج الجلد.

حمو النيل

ـ ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة:
الملابس الواسعة المصنوعة من القطن تسمح بمرور الهواء وتقلل احتكاك الجلد، ما يساعد على سرعة الشفاء.

ـ جل الصبار «الألوفيرا»:
يتميز جل الألوفيرا بخصائص مهدئة ومضادة للالتهاب، وقد يساعد في تخفيف الحكة والاحمرار الناتج عن الطفح الحراري.

ـ شرائح الخيار:
الخيار البارد يساعد على تبريد الجلد وتقليل الشعور بالحرقان، ويمكن وضع شرائح الخيار على المنطقة المصابة لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

حمو النيل

ـ حمام الشوفان:
الشوفان يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب والحكة، لذلك يمكن إضافة الشوفان المطحون إلى ماء الاستحمام للمساعدة في تهدئة الجلد.

ـ مضادات الهيستامين:
يمكن لبعض أدوية الحساسية المتاحة دون وصفة طبية أن تساعد في تقليل الحكة والتورم، لكن بعض الأنواع قد تسبب النعاس.

ـ كريم الهيدروكورتيزون:
يساعد كريم الهيدروكورتيزون على تخفيف الالتهاب والحكة، لكن يجب استخدامه بحذر خاصة للأطفال وتجنب وضعه تحت الحفاضات.

حمو النيل

ـ لوشن الكالامين:
يُستخدم لوشن الكالامين لتقليل الحكة وتهدئة الجلد، لكنه قد يسبب جفافًا للبشرة لذلك يُفضل استخدام مرطب معه.

ـ خل التفاح المخفف:
رغم عدم وجود أدلة علمية قوية، يعتقد بعض الخبراء أن خل التفاح المخفف بالماء قد يساعد في تهدئة التهابات الجلد بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

ـ شرب الماء بكثرة:
الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب الماء البارد يساعد على خفض حرارة الجسم وتقليل التعرق.

حمو النيل

متى يجب زيارة الطبيب؟

ورغم أن الطفح الحراري يختفي غالبًا خلال يومين، إلا أن بعض الحالات تستدعي استشارة الطبيب، مثل:
ـ استمرار الطفح لأكثر من أسبوع.
ـ ظهور حمى أو ألم شديد.
ـ خروج إفرازات صفراء أو خضراء من الطفح.
ـ انتشار الطفح بسرعة.
ـ صعوبة التنفس أو تورم الوجه، وهي علامات قد تشير إلى حساسية شديدة.

حمو النيل

كيف يمكن الوقاية من حمو النيل؟

وينصح الخبراء بعدة خطوات للوقاية من الطفح الحراري، منها:
ـ تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة.
ـ ارتداء الملابس القطنية الخفيفة.
ـ الحفاظ على برودة الجسم.
ـ الاستحمام بعد التعرق الشديد.
ـ شرب كميات كافية من الماء.

الطفح الحراري حمو النيل علاج الطفح الحراري علاج حمو النيل أسباب الطفح الحراري الحكة الجلدية علاج الحبوب الصيفية طرق علاج حمو النيل التهابات الجلد الصيفية علاج حساسية الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

منتخب مصر

ضم 3 لاعبين جدد لقائمة منتخب مصر في كأس العام 2026.. من هم؟

حمزة عبد الكريم

3 مزايا استثنائية وراء تألق حمزة عبد الكريم.. موهبة مصرية نادرة في برشلونة

أسعار باقات الإنترنت الجديدة في مصر اليوم 14 مايو 2026

أسعار باقات الإنترنت الجديدة في مصر اليوم 14 مايو 2026

بالصور

أفضل طرق علاج حمو النيل في فصل الصيف

حمو النيل
حمو النيل
حمو النيل

البامية والكوليسترول .. ماذا يحدث لدهون الد. م عند تناولها؟

كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟

أضرار التدخين على البروستاتا.. ماذا يحدث لها عند شرب السجائر؟

التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد