أفضل طريقة لعمل سلاطة التونة بالشمندر

تُعد سلاطة التونة بالشمندر من الوصفات الصحية والخفيفة التي تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية، خاصة لمن يبحثون عن وجبة سريعة ومشبعة في الوقت نفسه.

وتمتاز هذه السلاطة باحتوائها على مكونات غنية بالبروتين والألياف والفيتامينات، مثل التونة والشمندر والفلفل الملون، ما يجعلها خياراً مثالياً على مائدة الغداء أو العشاء.

طريقة عمل سلاطة التونة بالشمندر

مقادير سلاطة التونة بالشمندر:

علبتان من التونة بالخضار

حبة بصل مفرومة ناعماً

2 حبة شمندر مسلوق ومقطع مكعبات صغيرة

ربع كوب بقدونس مفروم

نصف كوب صلصة التارتار

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع كوب زيتون أسود شرائح

4 حبات فلفل رومي ملون

ملعقة صغيرة بابريكا

2 عود بصل أخضر مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

حبوب رمان للتزيين حسب الرغبة

خطوات تحضير سلاطة التونة بالشمندر:

ـ في وعاء عميق، تُخلط التونة مع مكعبات الشمندر والبصل الأبيض والبصل الأخضر والزيتون الأسود والبقدونس.

ـ تُضاف البابريكا والملح والفلفل الأسود، ثم تُقلب المكونات برفق حتى تمتزج النكهات.

ـ تُضاف صلصة التارتار مع عصير الليمون، ويُعاد خلط المكونات حتى يصبح الخليط كريمياً ومتجانساً.

ـ تُجهز حبات الفلفل الملون بعد تنظيفها جيداً من البذور، ثم تُحشى بخليط التونة والشمندر.

ـ تُزين السلطة بحبوب الرمان وتُقدم مباشرة كوجبة خفيفة ومنعشة.

فوائد سلاطة التونة بالشمندر

وتتميز هذه السلطة باحتوائها على عناصر غذائية مهمة، حيث تساعد التونة في تعزيز الشعور بالشبع لكونها غنية بالبروتين، بينما يساهم الشمندر في دعم صحة القلب وتحسين الدورة الدموية، كما يضيف الفلفل الملون جرعة من مضادات الأكسدة وفيتامين C.

نصائح لتناول سلاطة التونة بالشمندر بإعتدال

ورغم الفوائد المتعددة للتونة، ينصح خبراء التغذية بعدم الإفراط في تناولها بسبب احتوائها على نسب من الزئبق، خاصة الأنواع المعلبة الغنية بالصوديوم، لذلك يُفضل اختيار التونة المعلبة في الماء وتناولها باعتدال.