تعيين الخفيف مديرًا للعلاقات العامة والمراسم بالشباب والرياضة

أصدر جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة قرارًا بتعيين محمد الخفيف مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بـ وزارة الشباب والرياضة، ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل الإداري وتعزيز كفاءة الأداء.

تطوير منظومة العلاقات العامة والمراسم

ويأتي القرار في إطار توجه الوزارة للاستعانة بالكفاءات والخبرات الإدارية القادرة على الارتقاء بمستوى التنظيم والتنسيق في الفعاليات والأنشطة الرسمية المختلفة.

رفع كفاءة الأداء المؤسسي

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف دعم العمل المؤسسي وتحقيق المزيد من الاحترافية في إدارة الملفات التنظيمية والعلاقات العامة داخل قطاعات الوزارة المختلفة.