قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: 17.8 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
خادم أعمى لنتنياهو.. جدل واسع حول رئيس الشاباك الإسرائيلي الجديد
منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة تونس في كأس أمم أفريقيا
الهند: ولاية كارناتاكا تلغي رسميًا حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية
الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان تحصد مزيدا من الضحايا المدنيين
محمد عوض: تطوير منظومة التخطيط والمتابعة يجذب الاستثمارات
رامي إمام يكشف عن حقيقة تكفل الزعيم بسداد ديون مصر مقابل وضع صورته على الجنيه
مشروع إنقاذ الوعي وصناعة أجيال مستنيرة.. هل تنجح الثقافة في إعادة المسرح المدرسي؟
خبير تشريعات اقتصادية: الرئيس الأمريكي لا يملك سلطة مباشرة على قرارات الاحتياطي الفيدرالي
نزل 5 جنيهات تاني.. آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم
مسؤول عسكري سابق: إيران تسعى للخروج من الحرب بمكاسب استراتيجية تعزز مكانتها إقليميا ودوليا
الجيش الإسرائيلي: انتهت مناورة التألق والنار على الحدود الشرقية استعدادا لأي هجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة
500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مايو 2026 موجة هبوط حادة أربكت حسابات المستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء أو البيع، إذ خسر الجنيه الذهب نحو 1320جنيهاً دفعةً واحدة، في مشهد يعكس تداعيات ضغوط عالمية متصاعدة على المعدن الأصفر لا تزال تلقي بظلالها على السوق المحلية بشكل مباشر وسريع.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة

وفقاً لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب، جاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 24: 7834 جنيها

عيار 21: 6855 جنيها

عيار 18: 5876 جنيها

عيار 14: 4600 جنيها

الجنيه الذهب : 54840 جنيها

تُضاف تكلفة المصنعية التي تتراوح بين 100 و300 جنيه على سعر الجرام عند شراء المشغولات الذهبية من محلات الصاغة.

الذهب العالمي في مرمى الضغوط.. الأونصة تتراجع للرابعة

لا يمكن فهم ما يجري في السوق بمعزل عمّا يحدث على الساحة الدولية، فالذهب العالمي يسجّل انخفاضاً لليوم الرابع على التوالي، في مسار هابط يهدد بتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أسابيع. 

سعر الذهب الان في مصر

وفتحت الأونصة تعاملات اليوم عند مستوى 4,654 دولاراً، قبل أن تتراجع إلى ما دون 4,615 دولاراً، مسجّلةً بذلك أدنى مستوياتها في أسبوع كامل.

والأخطر من مجرد الأرقام هو فشل الذهب في اختراق منطقة المقاومة بين 4,700 و4,750 دولاراً للأونصة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما فسّره المحللون بوصفه إشارة هبوطية واضحة، دفعت كثيراً من المتداولين إلى جني الأرباح والخروج من السوق مؤقتاً، مما ضاعف حدة التراجع.

أسباب الهبوط.. ثلاثة عوامل تضغط على الذهب

تتضافر في هذه المرحلة عدة عوامل لتشكّل عاصفة من الضغوط على المعدن الأصفر، أبرزها:

أولاً: صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات سجّل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في أسبوعين متتاليين، وهو ما يُعدّ عادةً العدو الأول للذهب، إذ يجعله أكثر تكلفةً على المستثمرين من حاملي العملات الأخرى. 

وفي الوقت ذاته، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في عام تقريباً، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدرّ عائداً دورياً.

سعر الذهب اليوم

ثانياً: البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى تراجع التوقعات بشأن خفض الفائدة قريباً، وهو ما أفقد الذهب أحد أهم محركات صعوده، لا سيما أن المعدن يميل تاريخياً إلى الارتفاع حين تنخفض أسعار الفائدة وتتراجع تكاليف الاقتراض.

ثالثاً: ترقّب القمة الأمريكية الصينية تترقب الأسواق العالمية بحذر شديد نتائج المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، إذ ترتبط القمة بملفات اقتصادية وسياسية بالغة الحساسية، وأي تقدم في مسار التهدئة التجارية بين القوتين الكبريين قد يُقلّص الطلب على الذهب بوصفه ملاذاً آمناً في أوقات التوتر.

كيف تنعكس تقلبات الأسواق العالمية على مصر؟

السوق ليست جزيرة معزولة، بل هي مرآة تعكس كل ما يجري في البورصات الدولية، وتتحدد أسعار الذهب محلياً بناءً على معادلة مزدوجة: سعر الأونصة عالمياً من جهة، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من جهة أخرى، وهذا ما يجعل السوق مضاعِفة للتأثير في كلا الاتجاهين، صعوداً وهبوطاً.

وتشهد أسعار الذهب في مصر عادةً تذبذباً يومياً يتراوح بين 20 و30 جنيهاً، غير أن ما حدث اليوم يتخطى هذا النطاق الاعتيادي بفارق كبير، مما يجعله حدثاً لافتاً يستوجب متابعة دقيقة.

سعر الذهب

توقعات سعر الذهب.. تقلبات مستمرة حتى نهاية 2026

لا يتوقع المحللون الاقتصاديون أن يستعيد الذهب استقراره في المدى القريب، إذ يرجّحون أن يظل المعدن رهين موجات من التقلب المتواصل طوال عام 2026، مدفوعاً بالسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المفتوحة في أكثر من بؤرة حول العالم. 

ومع ذلك، يبقى الذهب الأصل الدفاعي الأول الذي يلجأ إليه المستثمرون حين تشتد حالة عدم اليقين، وهو ما يجعله محتفظاً بجاذبيته على المدى البعيد رغم كل التقلبات الراهنة.

سعر الذهب أسواق الذهب أسواق الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر الذهب العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| هل ترك صلاة الجمعة من الكبائر وما كفارتها؟.. احذر عقوبتها في الدنيا.. هل يجوز المبادرة بشراء صكوك هدي التمتع من المدينة المنورة؟.. حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة

صورة أرشيفية

بين تايوان وإيران والتجارة.. ماذا حدث خلف الكواليس في لقاء ترامب وشي في الصين؟

وزيرة الثقافة

جيهان زكي في كازان.. حضور مصري فاعل يعزز الدبلوماسية الثقافية ويفتح آفاق التعاون الدولي

بالصور

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية

برج القوس حظك اليوم السبت 16مايو 2026.. فكر جيدا قبل اتخاذ القرارات

برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات

تقليل السعرات الحرارية أبرزها.. عادات يومية بسيطة تحميك من أمراض الشيخوخة

فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية

وزير الرياضة يعيش تجربة الدريفت مع العالمي زردق في بطولة REV IT UP

وزير الرياضة
وزير الرياضة
وزير الرياضة

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد