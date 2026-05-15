1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مايو 2026 موجة هبوط حادة أربكت حسابات المستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء أو البيع، إذ خسر الجنيه الذهب نحو 1320جنيهاً دفعةً واحدة، في مشهد يعكس تداعيات ضغوط عالمية متصاعدة على المعدن الأصفر لا تزال تلقي بظلالها على السوق المحلية بشكل مباشر وسريع.



أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة

وفقاً لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب، جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 7834 جنيها

عيار 21: 6855 جنيها

عيار 18: 5876 جنيها

عيار 14: 4600 جنيها

الجنيه الذهب : 54840 جنيها

تُضاف تكلفة المصنعية التي تتراوح بين 100 و300 جنيه على سعر الجرام عند شراء المشغولات الذهبية من محلات الصاغة.

الذهب العالمي في مرمى الضغوط.. الأونصة تتراجع للرابعة

لا يمكن فهم ما يجري في السوق بمعزل عمّا يحدث على الساحة الدولية، فالذهب العالمي يسجّل انخفاضاً لليوم الرابع على التوالي، في مسار هابط يهدد بتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أسابيع.



وفتحت الأونصة تعاملات اليوم عند مستوى 4,654 دولاراً، قبل أن تتراجع إلى ما دون 4,615 دولاراً، مسجّلةً بذلك أدنى مستوياتها في أسبوع كامل.

والأخطر من مجرد الأرقام هو فشل الذهب في اختراق منطقة المقاومة بين 4,700 و4,750 دولاراً للأونصة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما فسّره المحللون بوصفه إشارة هبوطية واضحة، دفعت كثيراً من المتداولين إلى جني الأرباح والخروج من السوق مؤقتاً، مما ضاعف حدة التراجع.

أسباب الهبوط.. ثلاثة عوامل تضغط على الذهب

تتضافر في هذه المرحلة عدة عوامل لتشكّل عاصفة من الضغوط على المعدن الأصفر، أبرزها:

أولاً: صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات سجّل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في أسبوعين متتاليين، وهو ما يُعدّ عادةً العدو الأول للذهب، إذ يجعله أكثر تكلفةً على المستثمرين من حاملي العملات الأخرى.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في عام تقريباً، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدرّ عائداً دورياً.



ثانياً: البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى تراجع التوقعات بشأن خفض الفائدة قريباً، وهو ما أفقد الذهب أحد أهم محركات صعوده، لا سيما أن المعدن يميل تاريخياً إلى الارتفاع حين تنخفض أسعار الفائدة وتتراجع تكاليف الاقتراض.

ثالثاً: ترقّب القمة الأمريكية الصينية تترقب الأسواق العالمية بحذر شديد نتائج المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، إذ ترتبط القمة بملفات اقتصادية وسياسية بالغة الحساسية، وأي تقدم في مسار التهدئة التجارية بين القوتين الكبريين قد يُقلّص الطلب على الذهب بوصفه ملاذاً آمناً في أوقات التوتر.

كيف تنعكس تقلبات الأسواق العالمية على مصر؟

السوق ليست جزيرة معزولة، بل هي مرآة تعكس كل ما يجري في البورصات الدولية، وتتحدد أسعار الذهب محلياً بناءً على معادلة مزدوجة: سعر الأونصة عالمياً من جهة، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من جهة أخرى، وهذا ما يجعل السوق مضاعِفة للتأثير في كلا الاتجاهين، صعوداً وهبوطاً.

وتشهد أسعار الذهب في مصر عادةً تذبذباً يومياً يتراوح بين 20 و30 جنيهاً، غير أن ما حدث اليوم يتخطى هذا النطاق الاعتيادي بفارق كبير، مما يجعله حدثاً لافتاً يستوجب متابعة دقيقة.



توقعات سعر الذهب.. تقلبات مستمرة حتى نهاية 2026

لا يتوقع المحللون الاقتصاديون أن يستعيد الذهب استقراره في المدى القريب، إذ يرجّحون أن يظل المعدن رهين موجات من التقلب المتواصل طوال عام 2026، مدفوعاً بالسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المفتوحة في أكثر من بؤرة حول العالم.

ومع ذلك، يبقى الذهب الأصل الدفاعي الأول الذي يلجأ إليه المستثمرون حين تشتد حالة عدم اليقين، وهو ما يجعله محتفظاً بجاذبيته على المدى البعيد رغم كل التقلبات الراهنة.