الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

آية التيجي

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من اضطرابات الغدة الدرقية، لكن كثيرين قد لا يدركون أنهم مصابون بـ«قصور الغدة الدرقية» إلا بعد ظهور أعراض مزعجة تؤثر على حياتهم اليومية، مثل التعب المستمر وزيادة الوزن والاكتئاب وضعف التركيز.

ما هو قصور الغدة الدرقية؟

وبحسب تقرير طبي نشره موقع Cleveland Clinic، فإن قصور الغدة الدرقية يحدث عندما لا تنتج الغدة الدرقية كمية كافية من الهرمونات، ما يؤدي إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
 

وتعتبر الغدة الدرقية هي غدة صغيرة تقع في مقدمة الرقبة، لكنها تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم وظائف الجسم المختلفة، مثل معدل الحرق والطاقة ودرجة الحرارة وضربات القلب.

وعندما تصبح الغدة «خاملة» أو أقل نشاطًا، تبدأ أعراض متعددة في الظهور تدريجيًا، وقد تستغرق سنوات قبل اكتشاف المرض.

أعراض قصور الغدة الدرقية

وأوضح التقرير أن أعراض قصور الغدة الدرقية تختلف من شخص لآخر، لكنها تشمل عادة:
ـ الشعور الدائم بالتعب والإرهاق.
ـ زيادة الوزن غير المبررة.
ـ جفاف الجلد والشعر.
ـ الاكتئاب والقلق.
ـ بطء التفكير وضعف التركيز أو ما يُعرف بـ«ضباب الدماغ».
ـ ضعف وآلام العضلات.
ـ الحساسية الشديدة للبرد.
ـ بحة في الصوت.
ـ تنميل اليدين.
ـ اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء.
ـ انتفاخ الوجه والجفون.

الأسباب الأكثر شيوعًا

يُعد مرض Hashimoto’s disease أو «هاشيموتو» السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية، وهو مرض مناعي يهاجم فيه الجهاز المناعي الغدة الدرقية.

كما تشمل الأسباب الأخرى:
ـ نقص اليود في الجسم.
ـ بعض الأدوية مثل الليثيوم.
ـ التهاب الغدة الدرقية بعد الحمل أو العدوى الفيروسية.
ـ اضطرابات الغدة النخامية.
ـ الخضوع لجراحات أو علاج إشعاعي في الرقبة.

من الأكثر عرضة للإصابة؟

وأكد التقرير أن النساء أكثر عرضة للإصابة، خاصة بعد سن الـ60 أو بعد انقطاع الطمث، كما ترتفع احتمالات المرض لدى من لديهم:
تاريخ عائلي لاضطرابات الغدة الدرقية.
أمراض مناعية.
حمل سابق.
جراحات سابقة بالغدة الدرقية.

هل قصور الغدة الدرقية خطير؟

ورغم أن المرض يمكن السيطرة عليه بسهولة بالأدوية، فإن تجاهله قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل:
أمراض القلب.
العقم.
مشاكل الحمل والإجهاض.
تلف الأعصاب الطرفية.
تضخم الغدة الدرقية.
غيبوبة الوذمة المخاطية، وهي حالة نادرة قد تهدد الحياة.

كيف يتم تشخيص المرض؟

ويعتمد الأطباء على تحليل هرمونات الغدة الدرقية في الدم، وأهمها:
هرمون TSH.
هرمون T3.
هرمون T4.

وقد يحتاج المريض أحيانًا إلى أشعة بالموجات فوق الصوتية أو فحوصات إضافية للغدة الدرقية.

علاج قصور الغدة الدرقية

العلاج الأكثر شيوعًا هو تناول دواء Levothyroxine، الذي يعوض نقص هرمونات الغدة الدرقية.

ويؤكد الأطباء أن معظم المرضى يحتاجون إلى العلاج مدى الحياة، مع متابعة دورية وتحاليل منتظمة لضبط الجرعة المناسبة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب عند ظهور أعراض مثل:
التعب المستمر.
زيادة الوزن المفاجئة.
جفاف الجلد.
الاكتئاب غير المبرر.
ضعف التركيز أو النسيان.

كما يجب التوجه للطوارئ فورًا عند حدوث صعوبة في التنفس أو انخفاض شديد في الحرارة أو بطء ضربات القلب، لأنها قد تكون علامات لمضاعفات خطيرة.

