ضبط مقاول تعدى على سيدة بالضرب بسبب خلافات مالية بالإسكندرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها ونجلتها بالضرب وطردهما من مسكنهما وسرقة محتوياته بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة من الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من جارها (مقاول "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب لخلافات مالية بينهما حول قيامه بأعمال تشطيبات لشقق مملوكة لها ، وكذا ملكية إحدى الشقق بالعقار محل سكنها.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.