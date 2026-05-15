غياب نجم منتخب الأردن عن كأس العالم 2026

أصبح عصام السميري أحدث الغائبين عن صفوف منتخب الأردن في مشاركته الأولى بكأس العالم لكرة القدم؛ بعدما أعلن الاتحاد المحلي للعبة إصابته بتمزق في وتر "أكيليس" خلال تدريبات فردية مع الفريق.

وقال الاتحاد الأردني، عبر منصة “إكس”، اليوم الجمعة،: "أمنياتنا بالسلامة والشفاء العاجل للاعب عصام السميري، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بقطع في وتر العرقوب بالقدم اليسرى خلال تدريباته الفردية مع منتخب النشامي".

غياب لاعب الأردن

وسيُحرم السميري (26 عاما) من المشاركة في البطولة المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نظرا لحاجته إلى فترة علاج طويلة.

وينضم الظهير الأيمن إلى يزن النعيمات وأدهم القريشي، اللذين أعلن الاتحاد غيابهما أيضا عن كأس العالم لعدم تعافيهما في الوقت المناسب، بعد تعرضهما لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركتهما في كأس العرب نهاية العام الماضي.

وسيلعب المنتخب الأردني ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب الجزائر والنمسا والأرجنتين حاملة اللقب.