مواجهته تحد خاص.. مدرب الأردن: أتمنى مشاركة ميسي مع الأرجنتين في المونديال

كشف جمال سلامي المدير الفني لمنتخب الأردن عن ملحمة تأهل "النشامى" لكأس العالم وخطة منافسة الكبار، بعد سقوطه في مجموعة تضم الأرجنتين بقيادة ميسي.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم FIFA للمرة الأولى في تاريخه ويواجهون الأرجنتين، الجزائر والنمسا ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وأعرب جمال سلامي عن سعادته بعد التأهل إلى كأس العالم، كاشفا عن تحضيراته وخطته لمواجهة بطل العالم، مُوجهًا رسالة خاصة للجماهير التي تقف خلف هذا الجيل الطامح لترك بصمة لا تُنسى.

وقال سلامي في تصريحات لموقع الفيفا الرسمي: عندما تأهلنا، كنا نشاهد مباراة العراق ضد كوريا، وخلال الاحتفال، تراجعتُ خطوةً إلى الوراء، وغادرتُ منطقة الاحتفال المليئة بالفرح والصخب، حيث كان اللاعبون والجهاز الفني مجتمعين وجلستُ لوحدي وراقبتهم، وشعرتُ بالارتياح والسعادة لأن هذا هو عملي: أن أجعل الآخرين يشعرون بالفخر والسعادة، وأن تتحقق أحلامهم.

وأضاف : كمُدرب، نحن بطبيعة الحال جزء من هذا الإنجاز التاريخي، لنا بصمة في تحقيق هذا الحلم لكرة القدم الأردنية.. لكن مشاعري كانت مزيجًا من الراحة والسعادة، لأنني ساهمت في جعل كل الأردنيين يشعرون بالفخر بمنتخبهم وبإنجازٍ كان حلمًا وتحول إلى حقيقة

وواصل: عندما توليت تدريب المنتخب الأردني خلال التصفيات، كنت أعلم أن لدينا عناصر جيدة تساعدنا على بلوغ هدفنا وهو التأهل إلى كأس العالم، منذ اليوم الأول، قلت للاعبين إنني لم آتِ إلى الأردن لأضيع وقتي أو وقتهم، ومن أهم نقاط القوة كانت الروح الجماعية والمعنويات العالية داخل المجموعة.

وأوضح : هذا الطموح والرغبة والشغف أمور أساسية جدًا، لقد تجاوزنا صعوبات عديدة، لكن التركيز ظل دائمًا على الهدف المشترك. والأهم أننا ركزنا خلال جميع اجتماعاتنا على التواصل مع اللاعبين، والحمد لله تمكنا من تحقيق هذا الهدف، الذي كان ثمرة تضافر جهود مختلف مكونات كرة القدم الأردنية.

وأكمل: نحن الآن في مرحلة تحضيرية، وهذه الفترة مهمة جدًا بالنسبة لنا من أجل تجهيز المجموعة وإعدادها بالشكل الأمثل، وهي المجموعة التي ستمثل كرة القدم الأردنية في كأس العالم.. من بين الأمور التي تشغلنا مسألة الإصابات المتكررة للاعبين.. لذلك، تتيح لنا هذه المرحلة فرصة إدماج بعض اللاعبين، مما يساعدنا على توسيع قاعدة الاختيارات المتاحة.

وأردف: نحن الآن في المرحلة قبل الأخيرة قبل التوجه إلى كأس العالم. وقد واجهنا منتخبات تعتمد على فلسفات مختلفة من أجل اكتساب الخبرة، لأننا نعلم أن خصومنا في المونديال يمتلكون أساليب قوية ومختلفة، مثل النمسا والجزائر والأرجنتين. لكن لدينا أهداف واضحة في كل مرحلة، ونعمل على التحضير بشكل جيد لنكون جاهزين للمباراة الأولى في كأس العالم.

وعن مواجهة الأرجنتين وميسي قال: بالنسبة لنا، ستكون مباراة الأرجنتين هي الثالثة في دور المجموعات، إذ سنواجه قبلها النمسا ثم الجزائر، بطبيعة الحال، نأمل أن يكون ميسي حاضرًا، لأن الأخبار المتداولة حاليًا لا تؤكد مشاركته من عدمها، أتمنى أن يكون موجودًا لأنه لا يزال أيقونة في كرة القدم، وبالتالي ستكون المباراة مثيرة للغاية، ونأمل أن تكون المواجهة التي تحسم تأهلنا إلى الدور المقبل.

واختتم سلامي تصريحاته قائلا: مواجهة ميسي بطبيعة الحال تجربة فريدة، لأنه يُعد رمزًا كرويًا حاليًا، وبالنسبة للاعبين، سنواجه بطل العالم، منتخب الأرجنتين، الذي يضم بطلًا للعالم كلاعب وبطلًا للعالم كمدرب، هذا يمثل تحديًا كبيرًا للاعبينا، ولدينا إعداد خاص لكل مرحلة، لأن قبل مباراة الأرجنتين تنتظرنا مواجهات مهمة جدًا، ولكل مباراة قيمتها الخاصةـ لذلك، فإن مواجهة ميسي ستتطلب تحضيرًا خاصًا.