مهيب عبدالهادي: عرض ضخم يهدد استمرار حسين الشحات مع الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تلقي حسين الشحات عرضًا ماليًا ضخمًا من أحد الأندية، قد يعقد مهمة استمراره مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال مهيب عبدالهادي، عبر برنامج «اللعيب» على قناة «MBC مصر»، إن حسين الشحات يمتلك عرضًا تصل قيمته إلى 2.5 مليون دولار، مؤكدًا أن الراتب المعروض على اللاعب يفوق حتى راتب أحمد سيد زيزو، إلى جانب وجود عروض أخرى بأرقام مالية كبيرة.

وأضاف أن موقف اللاعب من التجديد أو الاستمرار مع الأهلي يبدو صعبًا في الوقت الحالي، إلا في حالة حصوله على عقد مالي مناسب يتماشى مع العروض المقدمة له.

وأشار مهيب إلى أن العرض البالغ 2.5 مليون دولار ليس الوحيد، موضحًا أن هناك أكثر من عرض آخر مطروح أمام اللاعب، وجميعها تحمل أرقامًا مالية ضخمة.