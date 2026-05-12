مهيب يفجر مفاجأة: استمرار إمام عاشور مرتبط بمساواته بـ زيزو

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي أن أزمة إمام عاشور داخل النادي الأهلي قد تتطور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن طريقة التعامل الحالية تشبه سيناريوهات سابقة ارتبطت باسم آدم وطني مع عدد من اللاعبين.



وقال مهيب عبدالهادي، خلال تقديمه برنامج “اللعيب” عبر قناة “MBC مصر”، إن المعلومات تختلف من شخص لآخر ومن برنامج لآخر، مؤكدًا أن “المعلومة الحقيقية تأتي من مصادرها”.



وتحدث مهيب عن التصريحات المنسوبة إلى آدم وطني بشأن عدم استمرار إمام عاشور مع الأهلي الموسم المقبل، موضحًا أن البعض ربط بين آدم وطني وكل من جون إدوارد ومحمد العاصي في ملف اللاعب، لكنه شدد على أن هذه الأنباء “عارية تمامًا من الصحة”.

وأضاف أن فكرة وجود ارتباط بين إمام عاشور وآدم وطني قد تكون صحيحة من ناحية التسويق أو إدارة بعض الأمور، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن آدم وطني ليس الوكيل الرسمي للاعب، مؤكدًا أن “ملف الوكلاء له مدارس وطرق مختلفة داخل الكواليس”.



واختتم مهيب عبدالهادي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار إمام عاشور مع الأهلي وارد، لكنه ربط ذلك بحصول اللاعب على راتب مقارب لما يتقاضاه زيزو، قائلًا: “إمام عاشور ممكن يكمل في الأهلي لو خد زي فلوس زيزو”.