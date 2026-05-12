إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

إعلامي: الأهلي ليس لديه أي نية لبيع أو التفريط في إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
منار نور

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن موقف النادي الأهلي من تجديد عقد امام عاشور بعد تصريحات وكيله الأخيرة.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" الأهلي ليس لديه أي نية لبيع أو التفريط في إمام عاشور، ورغبة النادي هي الإبقاء عليه وتعديل عقده. لكن أولوية الأهلي حاليًا هي غلق ملفات اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قريبًا، مثل حسين الشحات. كما أن إدارة القلعة الحمراء لن تتعامل مع آدم وطني فيما يخص إمام عاشور أو غيره من اللاعبين ".

أشعل ادم وطني وكيل اللاعبين أزمة جديدة داحل النادي الأهلي بعدما فجر موقف العديد من لاعبي الفريق الأحمر وعلي رأسهم امام عاشور ومحمد عبدالله.

وكان آدم وطني قد اكد في تصريحاته ان إمام عاشور وعبدالله سيرحلان بنهاية الموسم الحالي بينما لن يعود محمد عبدالمنعم لاعب نيس ومصطفي محمد لاعب نانت الي مصر من جديد.

وقال مصدر مسئول بالأهلي في تصريحات خاصة أن إمام عاشور لاعب وسط الفريق أبلغ إدارة النادي برغبته في الاستمرار مع الفريق وتمديد عقده، معتبرًا أن الحديث عن رحيله في الوقت الحالي قد يؤثر على استقرار النادي.

وأضاف أن محمد عبدالله تعاقده مستمر لمدة ثلاث سنوات اخري ولا يجوز الحديث عن اي مور تخصه دون الرجوع للقلعة الحمراء .

وعاد الفريق الأحمر للتدريبات مساء اليوم بعد إنتهاء الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني ، واستقر الجهاز الفني علي إجراء تعديلات علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المصري البورسعيدي بحيث يعود محمد الشناوي لحراسة المرمي بعداصابة مصطفي شوبير في العضلة الخلفية ، بجانب المغربي يوسف بلعمري في مركز الظهير الايسر بعد ايقاف أحمد نبيل كوكا لتراكم الإنذارات بجانب تعافي محمود تريزيجيه من الاصابة وجاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية .

امام عاشور الاهلي تجديد عقد امام عاشور

