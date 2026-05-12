محمد أضا يكشف موقف الأهلي من تصريحات آدم وطني حول إمام عاشور

علّق الإعلامي محمد طارق أضا على تصريحات آدم وطني، وكيل لاعب الأهلي إمام عاشور، الخاصة برحيل اللاعب عن ناديه هذا الصيف، منوهًا إلى موقف النادي الأهلي من تلك التصريحات.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «تصريحات آدم وطني عن إمام عاشور عبارة عن وكيل بيسوق لشغله».

وأردف قائلًا: «آدم وطني شاف أن الساحة فاضية وأن الوقت مناسب لتسويق اللاعب».

وتابع أضا: «رد الأهلي على آدم وطني موجود مش من النهاردة بل من 3 شهور.. والرد هات عرض واتفضل ارحل عن النادي».

ولفت أضا إلى أن الفارق أن آدم وطني لم يكن في السابق يمتلك عرضًا لرحيل إمام عاشور، لكن الآن آدم وطني يمتلك عرضًا قويًا من الدوري السعودي لضم إمام عاشور.