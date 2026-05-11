الأهلي يعرض على محمد شوقي العمل مع المدرب الأجنبي الجديد

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، أن محمد شوقي تلقى عرضًا من مسؤولي الأهلي للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد للفريق بداية من الموسم المقبل.



وأوضح محمد طارق أضا، عبر برنامجه الماتش المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي يدرس إجراء تغييرات داخل الجهاز الفني عقب نهاية الموسم الجاري، حيث تم طرح اسم محمد شوقي للعمل في منصب المدرب العام ضمن الجهاز الفني الأجنبي المنتظر قيادته للفريق.



وأشار اضا إلى أن إدارة الأهلي ترى في محمد شوقي أحد العناصر القادرة على إضافة خبرات كبيرة للجهاز الفني الجديد، خاصة بعد التجربة التي خاضها مؤخرًا مع فريق زد وظهوره بشكل مميز على المستوى الفني.

ويستعد فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي لمواجهة المصري البورسعيدى بالجولة السابعة والاخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

موعد مباراة الاهلي والمصري

وتنطلق المباراة يوم الاربعاء الموافق 20 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

وتضم قائمة الفرق بمجموعة التتويج كلًا من الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي وسموحة وإنبي