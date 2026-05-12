أحمد شديد قناوي: طارق يحيى ظلمني بسبب الانتماء.. وكنت السبب في استمراره مع الطلائع

يرى أحمد شديد قناوي نجم الكرة المصرية السابق أن علاء ميهوب هو الأصلح لتولي منصب مدير الكرة في الأهلي الفترة المقبلة.



وقال قناوي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: علاء ميهوب هو الأنسب لتولي منصب مدير الكرة في الاهلي في الفترة المقبلة، ووليد صلاح الدين لم يقصر مع الأهلي.

وأضاف: طارق يحيى ظلمني وطلع وقال إنه ظلمني وأنا في طلائع الجيش.. وتقريبا عشان الانتماء.

وتابع: في ماتش من ماتشات طلائع الجيش كان هيمشي لو خسر أنا نزلت كسبته وقعدتوا في الفريق.

وواصل: إمام المفروض يطلع يقول لآدم وطني مينفعش تقول كده.. وطالما إمام مش بيرد يبقى هو عاوز كدة.

واختتم: إمام عاشور هيمشي هيجي 90 غيره، وعقلية إمام عاشور مش دي اللي تكمل في الأهلي.