الأهلي يحسم موقف الأجانب.. بن شرقي وبلعمري مستمران ورحيل داري وكريستو

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن ملامح خطة الفريق بشأن اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة، في ظل التحضير للموسم الجديد.

وأكدت المصادر تمسك الأهلي باستمرار المغربي أشرف بنشرقي ضمن صفوف الفريق، إلى جانب استمرار المغربي يوسف بلعمري والتونسي محمد علي بن رمضان، في ظل وجود قناعة فنية بقدراتهما، إلا في حالة وصول عرض مالي كبير مع رغبة اللاعب في الرحيل.

وأشارت المصادر إلى أن الأولوية داخل النادي تتمثل في تسويق المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار، بسبب راتبه المرتفع، لكن الإدارة لن توافق على رحيله قبل التعاقد مع مهاجم أجنبي بمستوى فني أفضل.

استقرار على رحيل بعض الأجانب

وأضافت المصادر أن هناك استقرارًا داخل الأهلي على تسويق المغربي أشرف داري والتونسي محمد الضاوي كريستو، بجانب عدم تجديد إعارة الأنجولي يلتسين كامويش خلال الفترة المقبلة.