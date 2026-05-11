ميسي يهنئ برشلونة بلقب الدوري الإسباني

هنّأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه السابق برشلونة بعد ساعات من حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ 29 في تاريخه والثانية تواليا، كاتبا عبر خاصية الستوري في منصة انستغرام "الأبطال، عاش برشلونة".



وأعاد ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأميركي، على خاصية ستوري عبر حسابه الرسمي في منصة انستغرام، نشر صورة مصممة من حساب برشلونة، وكتب فوقها "الأبطال، عاش برشلونة".



وحسم العملاق الكاتالوني تتويجه باللقب قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم، وذلك بعد فوزه على غريمه اللدود ريال مدريد الأحد 2-0 في "كامب نو".

ورفع الـ "بلاوغرانا" الفارق بينه والنادي الملكي إلى 14 نقطة (91 مقابل 77)، ليحرز اللقب للعام الثاني تواليا بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك.

وغادر ميسي برشلونة في عام 2021 بعد 18 عاما قضاها في أروقته متدرجا من الأكاديمية حتى الفريق الأول، لينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قضى معه موسمين (2021-2023) قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي الذي لا يزال في صفوفه.

وعاش ميسي مع برشلونة أيامه الذهبية مسجلا 474 هدفا في 520 مباراة في الليغا وقاده إلى لقب الدوري عشر مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، إضافة ألى ألقاب أخرى في مسابقات عدّة وتُوّج معه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات من أصل 8 مدوّنة باسمه.