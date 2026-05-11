لامين يامال يرفع علم فلسطين باحتفالات برشلونة بالدوري

أثار النجم الشاب لامين يامال تفاعل الجمهور خلال احتفالات برشلونة بالتتويج بالثنائية المحلية، بعدما ظهر وهو يرفع علم فلسطين في شوارع المدينة الكتالونية.

وحسم برشلونة التتويج بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-0 في مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو، في مواجهة تألق خلالها راشفورد بشكل لافت.

وسجل المهاجم الإنجليزي الهدف الأول من ركلة حرة رائعة سكنت الزاوية البعيدة، قبل أن يعزز فيران توريس النتيجة بالهدف الثاني، ليؤكد تتويج برشلونة باللقب التاسع والعشرين في تاريخه.

راشفورد يستعيد بريقه بعد رحيل صعب عن مانشستر

جاء تألق راشفورد بعد انتقاله إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، ليبدأ مرحلة جديدة أعادت إليه مستواه المميز.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً فترة صعبة في إنجلترا، قبل أن يستعيد مستواه سريعاً في إسبانيا، ويصبح أحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم، خاصة بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا وتسجيله أهدافاً مؤثرة.